Elton John: documentário sobre o cantor será lançado no Disney+

Antes do lançamento na plataforma de streaming, “Never Too Late” terá sua pré-estreia no Festival de Cinema Internacional de Toronto, no Canadá, no dia 6 de setembro. O documentário estará disponível no Disney+ a partir do dia 13 de dezembro.

Veja o poster lançado pelo Disney+:

Documentário celebra o passado Elton John e seus possíveis novos projetos

A “Farewell Yellow Brick Road Tour”, que começou em 2018 e encerrou em Estocolmo em julho do ano passado, arrecadou mais de US$ 900 milhões em vendas brutas de ingressos. Na época de sua conclusão, foi a turnê de maior bilheteira de todos os tempos, mas desde então foi superada pela “Eras Tour” de Taylor Swift e pela “Music Of The Spheres Tour” do Coldplay.

Recentemente, em maio, o parceiro de composição de Elto John, Bernie Taupin, mencionou que o cantor estava preparando o lançamento surpresa de seu 32º álbum de estúdio. “Elton e eu temos um álbum saindo muito em breve, mas não posso revelar detalhes porque estou sob ordens rígidas de manter segredo. Está tudo pronto e gravado”, afirmou Taupin. “Acho que é bastante brilhante e contemporâneo, e certamente surpreenderá e empolgará muitas pessoas. Espero que seja um sucesso.”

Além disso, Elton John recentemente parabenizou Chappell Roan por seu sucesso nas paradas, descrevendo sua música como “pop brilhante que une o mundo em um momento muito necessário”. Nas últimas semanas, ele também celebrou 34 anos de sobriedade, compartilhando uma foto de sua moeda do Alcoólicos Anônimos e afirmando que “a vida nunca esteve melhor”.

Elton John lançará álbum inédito em 2024, revela letrista

Elton John, um dos grandes nomes da história da música pop, está muito próximo de anunciar seu novo álbum.

O cantor e pianista de 77 anos e dono de clássicos como Your Song, Candle In The Wind, Goodbye Yellow Brick Road e Empty Garden está trabalhando em um álbum de inéditas desde fevereiro. Quem revelou a novidade foi Bernie Taupin, seu eterno letrista e amigo.

“O 32º álbum de estúdio do hitmaker de ‘Tiny Dancer’ está pronto”, revelou Taupin em uma entrevista ao The Sun. “Elton e eu temos um álbum que será lançado muito em breve, mas não me atrevo a dizer nada sobre isso porque estou sob ordens estritas de manter calado”. E pontuou: “Está tudo feito e gravado.”

Sob seu ponto de vista, Bernie Taupin disse que o novo trabalho de Elton John vai “surpreender” os fãs: “Acho que é bastante brilhante e bastante contemporâneo e certamente surpreenderá muitas pessoas e entusiasmará elas e, espero, que tenha sucesso”.

Além disso, uma fonte ligada ao britânico The Sun revelou que “tudo tem sido muito secreto, mas Elton está de volta ao estúdio trabalhando em um novo álbum. Os prazos são sempre móveis, mas o quarto trimestre foi definido em termos de data de lançamento. Ele adora música e isso nunca vai mudar, mas o desejo de estar tão ocupado quanto ele queria.”

E acrescentou: “Elton ainda terá um programa de rádio Rocket Hour na Apple Music e seu dedo ainda está no pulso; ele só quer desacelerar um pouco e passar o tempo com sua família, mas o novo álbum está chegando”.

Elton John, que se aposentou recentemente dos palcos após a apresentação final da Farewell Yellow Brick Road, é um dos artistas mais bem sucedidos da história da música. Especula-se que o cantor britânico já tenha vendido mais de 300 milhões de discos em todo mundo, emplacando mais de 50 canções entre as 40 mais ouvidas do Reino Unido e EUA.

Entre seus êxitos na música e nas artes como um todo, Elton John é dono do recorde do single mais vendido de todos os tempos, a versão de Candle In The Wind realizada em homenagem à Diana, Princesa de Gales, em 1997. A faixa vendeu mais de 33 milhões de cópias em todo mundo.

Além disso, o cantor conquistou ao longo de mais de cinco décadas, inúmeros prêmios e homenagens, como o Emmy Awards, Grammy, Oscar, Tony Awards, Globo de Ouro, além de uma homenagem da presidência dos EUA com o Kennedy Center Honor e ser imortalizado no Hall da Fama do Rock, Hall da Fama dos Compositores e recebeu o título de Sir da Rainha Elizabeth II.

O primeiro show de Elton John no Brasil aconteceu na Pista de Atletismo do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 24 de novembro de 1995 como parte da Made In England Tour.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo Assis