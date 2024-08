Natiruts: Veja como assistir ao último show da banda em São Paulo

O Natiruts segue em turnê, se apresentando em sua turnê de despedida “Natiruts – Leve Com Você Ao Vivo” na cidade de São Paulo. A banda fará duas apresentações na capital paulista ainda esta semana, nos dias 30 e 31 de agosto e a última delas será transmitida ao-vivo.

A última apresentação da banda em São Paulo será transmitida pelos canais Multishow e também online no Globoplay para quem for assinante. O início da programação está previsto para as 20h deste sábado, 31 de agosto. O público pode esperar por “Presente De Um Beija Flor“, “Quero Ser Feliz Também” e “Andei Só“. Esses são alguns dos sucessos que estarão no setlist do Natiruts.

Natiruts se despede com novidades

Em uma entrevista concedida à revista Rolling Stone Brasil, Luís Maurício, o presidente da Associação Brasileira da Cannabis e Cânhamo Industrial (ABCCI), que também é baixista e fundador do Natiruts, falou sobre o sentimento ao se despedir da banda. Foram quase 30 anos de estrada, e o músico comenta a expectativa para a maratona de shows pelo Brasil que se iniciará na cidade de São Paulo.

“Estão altíssimas! Estamos pensando nesse show desde o anúncio das datas… Ficamos surpresos, não imaginávamos — nem nos nossos melhores sonhos — que a gente teria quatro datas lotadas no Allianz Parque. Então, realmente é um momento de agradecer e celebrar com muito amor e alegria, entregando um show à altura desse acolhimento que São Paulo teve conosco desde o início da nossa carreira.” disse Luís Maurício.

O baixista, que tem 51 anos, estreará seu novo instrumento: um baixo feito de cânhamo, considerado pelo artista uma ideia ousada que busca retratar a pluralidade material. “É necessário saber conversar com cada grupo para então romper com esses ‘pré-conceitos’ enraizados. A partir daí, vou te falar que o consenso existe, cara! Uma vez apontados seus diversos benefícios na economia e na saúde, a galera não tem nem como negar,” comentou.

Luís Maurício também tem planos para o futuro. Ele planeja seguir na linha de frente em prol do uso legal e responsável da cannabis no Brasil, permitindo que a população, e principalmente as esferas governamentais, entendam a importância do uso, acesso e investimento na produção da planta no Brasil.

Natiruts: rombo de R$ 1 milhão faz grupo pedir explicação à Sony

A questão do pagamento de royalties que as gravadoras devem garantir aos seus artistas é um tópico frequente no cenário atual das plataformas digitais. Reclamações sobre esse assunto são comuns em muitos países, incluindo o Brasil.

Recentemente, a banda de reggae Natiruts, um dos principais representantes do gênero no país, decidiu processar a gravadora Sony Music Entertainment após identificar um prejuízo estimado em R$ 1 milhão nos pagamentos de royalties, de acordo com informações preliminares do portal Metrópoles.

Para chegar a essa decisão, o Natiruts realizou uma auditoria detalhada nos relatórios de pagamento e nos contratos firmados com a Sony. Durante essa auditoria, a banda descobriu divergências entre os percentuais pagos e os valores estipulados nos contratos.

Além disso, o grupo constatou que certos descontos foram aplicados nos valores recebidos, relacionados a atividades como a produção de capas de CD e DVD, o que não teria nenhuma ligação com o trabalho realizado nas plataformas de streaming.

Segundo a mesma publicação, o Natiruts, atualmente em sua turnê de despedida, tem se sustentado principalmente com a renda gerada pelos shows, já que, de acordo com os membros da banda, os pagamentos provenientes dos serviços de streaming não são suficientes para sustentar sua estrutura financeira.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo Assis