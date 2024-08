Lana Del Rey estaria namorando, caso repercurte na web

Nesta terça-feira, 28, o suposto romance de Lana Del Rey com Jeremy Dufrene ganhou grande destaque nas redes sociais, gerando mais de 100 mil menções no X e acumulando cerca de 500 mil visualizações em vídeos relacionados no TikTok. Os fãs da cantora estão comentando ativamente sobre as recentes aparições do casal juntos, e muitos expressam curiosidade sobre a veracidade do relacionamento.

Saiba mais sobre o relacionamento de Lana Del Rey e Jeremy Dufrene