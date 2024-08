Katy Perry divulga trecho de “Nirvana”, ouça:

Nesta quarta-feira, 28, um trecho do novo single de Katy Perry foi disponibilizado nas redes sociais.

A estreia seu novo álbum, “143“, está marcado para dia 20 de setembro. A data coincide com a performance da cantora no Rock in Rio, onde ela será a atração principal do Palco Mundo. Este será o sexto álbum da popstar e o título “143” é um código para “I Love You”, com cada número representando a quantidade de letras na frase. O código começou a aparecer durante a residência de Katy Perry em Las Vegas, intitulada “Play“, que ocorreu entre 2021 e 2022.

Até agora, a cantora já lançou dois singles de “143”. “Woman’s World” iniciou o capítulo, apresentando uma composição empoderada que celebra o poder feminino. Em seguida, “Lifetimes” foi lançada como uma balada animada, acompanhada por um videoclipe descontraído filmado na Espanha.

Nesta semana, Katy Perry divulgou nas redes sociais um trecho da faixa “Nirvana”, que também fará parte do álbum “143“. A música segue a linha característica da artista, com batidas pop animadas e elementos eletrônicos, como já era esperado, pois a cantora havia mencionado que o novo disco exploraria esses estilos sonoros.

A próxima música a ser lançada ainda é um mistério, mas algumas rádios nos Estados Unidos já começaram a anunciar “I’m His, He’s Mine” em suas programações. No entanto, “Nirvana” tem atraído a atenção desde o início da promoção do álbum, quando foi destacada em uma campanha publicitária da cantora.

Ainda não há confirmação se Katy Perry realizará outros shows no Brasil além do Rock in Rio. Contudo, a artista confirmou que iniciará uma turnê para promover o novo álbum, sugerindo que mais datas no país poderão ser anunciadas em breve.

Katy Perry receberá o troféu Michael Jackson Vanguard no VMA 2024

A MTV revelou uma grande surpresa para o VMA 2024: a cantora Katy Perry será agraciada com o prestigioso Troféu Michael Jackson Vanguard! O anúncio, feito nesta quinta-feira (15), confirma que a estrela pop se unirá a uma elite de artistas homenageados com o prêmio, como David Bowie, Madonna e Beyoncé. Esse prêmio é concedido a artistas que não apenas brilham na cena musical, mas também revolucionam o mundo dos videoclipes com sua visão inovadora e impactante.

Prepare-se para uma noite memorável no dia 10 de setembro, quando o UBS Arena em Nova York será o palco da consagração de Katy Perry. Conhecida por seus videoclipes extravagantes e criativos, a cantora será celebrada por suas contribuições pioneiras à música e à arte dos videoclipes. Desde os visuais psicodélicos de Teenage Dream até a grandiosidade de Firework, Katy Perry tem sido uma força incomparável na indústria musical. O Troféu Michael Jackson Vanguard é um reconhecimento do impacto transformador de um artista na cultura pop.

E o que é uma homenagem sem uma performance marcante? Prepare-se para uma apresentação ao vivo com os maiores sucessos de Katy Perry. Ela está pronta para mostrar por que merece estar ao lado de outros ícones que possuem esse prêmio. A noite promete ser uma celebração de grandes sucessos, visuais deslumbrantes e, claro, o carisma inconfundível de Katy Perry.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis