Pedro Sampaio anuncia novo álbum com participações especiais

Pedro Sampaio revela novo álbum ‘ASTRO’ com clipe estrelado por grandes nomes brasileiros.

O DJ e cantor Pedro Sampaio apresentou, nesta quarta-feira (28), em seu perfil no Instagram, seu mais recente projeto de estúdio, que ganhou o nome “ASTRO”. Para combinar com o tema estelar no álbum, o Pedro Sampaio reuniu um seleto grupo de estrelas da música brasileira para divulgar essa novidade em um vídeo no Reels.

Luísa Sonza, Alcione, Anitta, Nattan, Marina Sena, Sabrina Sato, Léo Santana, Ana Castela, Pabllo Vittar, Gloria Groove, DJ Topo, Léo Picon, Juliano Floss, Juliette, Deborah Secco, Maísa Silva, GKay, Gil do Vigor, Lulu Santos, aparecem no vídeo falando a palavra “astro“.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DJ Pedro Sampaio (@pedrosampaio)

Ainda não foram divulgadas informações sobre a tracklist do álbum ou se alguma dessas estrelas participará do projeto. Este será o segundo álbum do artista carioca, que lançou “Chama Meu Nome” em 2022. O novo disco será lançado em 4 de setembro e deve estar todas as plataformas de streaming. Além de “Astro“, o cantor tem trabalhado em outras canções.

Pedro Sampaio lançou ‘Pedrin’ no início deste mês, relembre:

Recentemente, Pedro Sampaio lançou a faixa ‘PEDRIN‘ em colaboração com DJ Topo. A música ganhou um videoclipe no qual Pedro comanda um grupo de 40 dançarinos com as suas mãos. Pedro Sampaio conta com o suporte da VNew Brasil, da Warner Music Brasil, e do produtor artístico Leonardo Coelho para a produção do álbum “ASTRO”.

Veja o vídeclipe de ‘PEDRIN‘:

Lulu Santos se une a Pedro Sampaio na versão funk de ‘Tempos Modernos’

Tempos Modernos, um dos primeiros grandes sucessos de Lulu Santos e lançado originalmente em 1982, acaba de ganhar uma versão funk com a colaboração do produtor Pedro Sampaio. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music.

Tempos Modernos (Atemporal Remix) ganhou um clipe oficial inspirado no vídeo original, trazendo literalmente os dois artistas aos tempos modernos.

Com a voz da gravação original de Lulu Santos de 1982 mesclada aos beats e arranjos de Pedro Sampaio, Tempos Modernos (Atemporal Remix) renasce como uma das canções que vai embalar novas memórias e emoções. A combinação de uma letra forte, positiva, com o funk e a voz do produtor deu a faixa um toque moderno e vibrante, com uma parceria que vai além da música.

Para o clipe, que tem direção de Guilherme Brehm o conceito foi fazer uma espécie de viagem temporal, em que veremos o Lulu Santos dos anos 1980 se conectando a um baú de memórias que trará Pedro Sampaio a um passado, cheio de esperanças de um futuro diferente, caminhado para a liberdade e o moderno.

É esse Pedro que levará Lulu para um futuro onde cada um pode ser aquilo que quiser, amar quem quiser e criar memórias ainda mais especiais de uma vida que pode ser vivida. Para que nessa reflexão entre o “viver tudo que há pra viver” e o poderoso “vamos nos permitir”, os dois artistas tragam para o presente o vislumbre dessas possibilidades infinitas de viver em plenitude suas escolhas.

Lulu Santos faz parte da história de Pedro Sampaio, já que foi com o clássico Toda forma de amor do artista que Sampaio assumiu sua bissexualidade durante o Lollapalooza 2023, revelando que “O Lulu é uma referência gigante pra mim, um ídolo, e tê-lo comigo nesse momento foi surreal. Eu entrei em contato com ele e ele foi super solícito e gravou até falando o ‘Pe-dro Sam-pa-io’ (risos). Ele é demais!”.

O DJ complementa falando sobre a sua relação com a música de Lulu: “Minha mãe me mostrava as músicas dele quando eu ainda era criança. Na adolescência comecei a entender mais suas letras e suas músicas fizeram ainda mais sentido”.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis