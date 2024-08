10 dicas para aproveitar ao máximo os Lençóis Maranhenses

Planejar uma viagem para os Lençóis Maranhenses pode ser uma experiência empolgante, mas exige boa preparação para que tudo saia perfeito. Este destino único no Brasil oferece cenários deslumbrantes, como dunas infinitas e lagoas cristalinas, que merecem ser conhecidos com calma e cuidado. Sendo assim, confira dicas essenciais que ajudarão você a organizar todos os detalhes da sua viagem, desde a duração ideal da estadia até o que levar na mala. Com estas 10 orientações, você estará pronto para aproveitar ao máximo cada momento em um dos lugares mais incríveis do mundo!

1. Duração da viagem

Para aproveitar bem os Lençóis Maranhenses, planeje uma viagem de pelo menos 4 a 7 dias. Isso permitirá explorar as principais atrações e fazer os circuitos mais populares sem pressa.

2. Deslocamento

A locomoção dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses exige veículos 4×4 devido às estradas de areia e aos trechos mais desafiadores. É possível contratar passeios com veículos apropriados e proibido acessar o ambiente com veículo particular.

3. Caminhadas

Muitos passeios dentro do parque envolvem caminhadas nas dunas. Deve-se estar preparado fisicamente para percorrer distâncias consideráveis sob o sol forte. Use calçados confortáveis e leves e esteja pronto para uma atividade que pode ser exigente, especialmente para quem não está acostumado com longas caminhadas. Informe-se antes, pois há circuitos em que os veículos param mais próximos às lagoas.

4. Alimentação

Nos passeios pelos Lençóis Maranhenses, é essencial levar bastante água, pois o calor é intenso e a caminhada nas dunas pode ser desgastante. Leve também lanches leves e práticos, como frutas, barrinhas de cereais e biscoitos, para manter a energia ao longo do dia. Evite alimentos pesados, já que não há muitos lugares para parar e comer durante os circuitos. Alguns circuitos incluem paradas em vilarejos ou pontos de apoio onde é possível comprar refeições simples. Sempre confirme com seu guia a possibilidade de refeições nos locais visitados e, se necessário, leve um lanche mais completo.

5. Telefonia

A cobertura de celular na região dos Lençóis Maranhenses é limitada, especialmente em áreas mais remotas. As operadoras mais comuns têm melhor cobertura em Barreirinhas, mas ainda assim pode haver áreas sem sinal. É importante se preparar para ficar desconectado em alguns momentos e informar familiares ou amigos sobre possíveis períodos sem comunicação.

Aproveite seu smartphone ou câmera de boa qualidade para registrar as lindas paisagens dos Lençóis Maranhenses (Imagem: Luis War | Shutterstock)

6. Fotografias

As paisagens dos Lençóis tiram o fôlego. Uma câmera de boa qualidade ou um smartphone com uma boa câmera são essenciais para capturar as dunas, lagoas e pores do sol.

7. Dinheiro

Leve dinheiro em espécie, pois, em alguns vilarejos, o acesso a caixas eletrônicos é limitado e nem todos os estabelecimentos aceitam cartão.

8. Guias locais

Contrate guias locais para os passeios. Eles conhecem bem a região e podem proporcionar uma experiência mais rica e segura. Além disso, muitos passeios, como o trekking pelas dunas, exigem acompanhamento de um guia experiente.

9. O que levar

As temperaturas nos Lençóis são altas, então roupas leves, chapéu, óculos de sol e protetor solar não podem faltar. Leve também trajes de banho para aproveitar as lagoas e calçados confortáveis para as caminhadas nas dunas, como chinelos e sandálias. Tenha também um calçado fechado, como tênis, para trilhas mais longas.

10. Meio ambiente

Os Lençóis Maranhenses são uma área de preservação, então evite deixar lixo, siga as orientações dos guias e ajude a manter o local preservado para as futuras gerações.

Por Cláudia Costa e Eliria Buso – revista Qual Viagem