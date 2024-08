Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (29/8)

NOSSO DESTINO SAGRADO

Data estelar: Vênus ingressa em Libra em trígono com Plutão.

Nossa humanidade, ignorante do íntimo relacionamento de nosso reino com o mundo das hierarquias divinas, aposta todas suas fichas no domínio econômico da civilização, distribuindo miséria aos muitos e privilégios aos poucos, sempre buscando inimigos que lhe sirvam de referência para garantir que a ignorância pareça força, enquanto poderia, se levantasse o véu da ignorância, viver em abundância, para o bem da maioria.

Esse é, de fato, o destino escrito com a mão de ferro no livro da vida, que nosso reino se ilumine e assuma seu lugar e função no amplo cenário da vida, servindo de proteção a tudo e todos que precisarem, porque se conheceria a verdade de que a abundância surge na mesma medida em que nos dedicamos a distribuir e irradiar benefícios com nossas presenças. Esse é nosso destino sagrado.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Reavive os contatos, porque tudo o mais que você pretenda fazer na vida depende, com certeza, de pessoas que abram portas e que sejam referências na área em que sua alma pretende atuar. Relações públicas em marcha.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se é muito o que você deseja, então se prepare para fazer muito também, porque não é chovendo boa fortuna do céu que sua alma progredirá o quanto anseia, mas se dedicando com afinco a aproximar sonhos e realidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há dias em que a alma desperta com a corda toda, disposta a fazer o impensável, e seria sábio de sua parte aproveitar esse movimento enérgico para avançar com seus planos, e se não tiver nenhum, avançar mesmo assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A alma, definitivamente, não consegue se conformar com pouco, porque apesar de ter de investir muito tempo em tarefas e obrigações que servem apenas para a manutenção existencial, continua sonhando alto e grandioso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora é quando se torna necessário abrir o jogo para conter um pouco os avanços excessivos das pessoas que não têm escrúpulos interiores que as contenham. Isso se assemelha a começar conflitos, mas vale a pena mesmo assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nenhuma pessoa é desprovida totalmente de poder, toda nossa humanidade se ergue dentro de estruturas que a capacitam a sentir, pensar, se emocionar e agir, e todas essas condições representam poderes latentes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Na maior parte do tempo sua alma tem de se haver com dilemas muito difíceis de solucionar, porém, de tempos em tempos, como agora, parece se abrir uma janela de certezas que brinda com alívio e segurança. Melhor assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É valioso que você não abra o jogo de todas suas pretensões, porém, há de se ver também que essas pretensões não desvalorizem a importância de se preservarem os bons relacionamentos com as pessoas envolvidas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Estamos todos num momento em que não se pode mais fazer aquelas piadas que outrora passariam despercebidas, as pessoas andam melindradas e se ofendem, ainda que a intenção não seja essa. Tenha isso em mente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há maneiras inteligentes de fazer o que seja necessário, e há maneiras mais burras também, principalmente as que tentam evitar ou protelar o que seja necessário fazer. É aí que mora o livre arbítrio humano.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A clareza que toma conta de sua mente agora há de ser aproveitada para você se debruçar sobre os dilemas que, até agora, era difícil resolver. Agora é quando se torna possível encontrar algumas soluções. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que preocupa é o outro lado da moeda de seus sonhos, portanto, em vez de imaginar que a ansiedade seja uma espécie de profecia do que está vindo por aí, procure se focar naquilo que lhe brindar com entusiasmo.