Em show no DF, Thiago Arancam faz homenagem aos três tenores

Neste sábado (31/08), o intérprete Thiago Arancam desembarca em Brasília com a turnê Tributo Três Tenores. O show conta com as participações especiais do maestro Cláudio Cohen, regente da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS), e da soprano lírica Ariadna Moreira, doutoranda em canto e premiada no Concurso Internacional de Canto Carlos Gomes. Os ingressos já estão disponíveis para compra, a partir de R$75

A apresentação é uma homenagem ao trio formado por José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, que alimentou por mais de uma década a música clássica mundial. Como parte da setlist estão sucessos como O sole mio, Perhaps love e Granada, que prometem emocionar a plateia. Thiago também traz elementos da sua própria carreira para a performance.

Thiago Arancam é considerado um dos maiores intérpretes da atualidade. Bacharel em canto erudito pela Faculdade de Música Carlos Gomes, Thiago tem trajetória profissional composta de prêmios e participações em diversos projetos. O intérprete coleciona mais de 700 apresentações ao redor do mundo.





Serviço

Turnê Tributo Tenores em Brasília

Com Thiago Arancam e Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro. Neste sábado (31/8), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Auditório Planalto (Eixo Monumental). Ingressos: a partir de R$75, na Bilheteria Digital