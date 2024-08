Jacarandá e Braúna fazem show gratuito no teatro do Sesi Taguatinga

Os apreciadores da música de viola caipira têm uma grande atração na próxima quarta-feira (4/9), às 20h, no Teatro Yara Amaral, no Sesi Taguatinga. Após 10 meses de lançamento do álbum Herança de Violeiro, a dupla Jacarandá e Braúna fará um show para divulgação da produção autoral, que celebra 15 anos de parceria musical. Com diversas participações especiais, como o virtuoso instrumentista Marcus Biancardini, o espetáculo promete emocionar os fãs e marcar a história da cena cultural do DF.

"Será a conclusão de uma homenagem muito bonita que representa o álbum Herança de Violeiro. Quem estiver presente vai se emocionar com fotos e histórias de situações que nos levaram a compor as canções deste álbum", comenta o violeiro e cantor Ismar Resende, o Jacarandá.

Herança de Violeiro, segundo álbum da dupla, foi patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF), lançado nas principais plataformas de streaming pelo selo Viólêta Produções, em parceria com o estúdio Grillo Rocha Produções. "Tenho uma avaliação muito positiva deste trabalho. Um clipe que fizemos da moda Homenagem aos violeiros, por exemplo, tem mais de 360 mil visualizações", comenta o violonista e cantor Geraldo de Oliveira, o Braúna.

Assista ao vídeo com a canção Homenagem aos violeiros:

Artistas independentes, Jacarandá e Braúna precisam se envolver intimamente com cada detalhe da produção do show e demonstram alegria com a empreitada, apesar do trabalho pesado. "O maior desafio é sempre escrever o roteiro do show, que não deve ser apenas uma sequência de músicas tocadas, precisa ter um contexto, início, meio e fim. O segundo desafio é reger todas as ideias de forma que cada participante consiga enxergar a importância do papel que desempenha na hora do show", explica o cuidadoso Jacarandá. "Os dias que antecedem qualquer evento são sempre tensos. É muita coisa para fazer, mas o principal é agradar ao público", completa Braúna.

Além de parte das 12 faixas do álbum, que presta um autêntico tributo à música de viola caipira, com sensível sofisticação técnica e poesias inspiradas, o show no Teatro Yara Amaral reunirá convidados especiais para uma grande festa. "Receberemos uma dupla de Brasília, Moisés Mozer e Luiz Borges, que farão a abertura do show. Teremos a participação de Flávia Alves, uma jovem sanfoneira e violeira; a Ilana Resende, minha filha, que, aos 18 anos, é professora de piano e fará uma participação linda, tocando sanfona. Por fim, a presença especialíssima do grande violeiro Marcus Biancardini, o maior nome da viola caipira, hoje, no mundo. Por fim, uma surpresa em honra aos mestres violeiros", explica Jacarandá.

Reencontro virtuoso

O virtuoso violeiro Marcus Biancardini (foto: Material de divulgação)

Residente em Goiânia, Marcus Biancardini vem a Brasília especialmente para a apresentação no Sesi Taguatinga. Biancardini e Jacarandá se conheceram em dezembro de 1994. Aos 16 e 17 anos, respectivamente, fizeram uma pequena participação no show do grande mestre Renato Andrade. Desde então, tomaram caminhos diversos. Agora, 30 anos depois, reencontram-se novamente para dividir o palco, um encontro repleto de emoções e muita viola caipira.

"É uma alegria e uma honra muito grande voltar ao palco ao lado do meu amigo e grande violeiro Ismar. Com certeza, será uma noite de muita emoção quando subirmos ao palco para tocarmos juntos, ponteando as violas que pertenceram aos mestres Tião Carreiro e Renato Andrade", revela Biancardini.

Assista Marcus Biancardini tocando Siriema no Campo:



A ancestralidade é um tema central no álbum Herança de Violeiro e a parceria assume a consciente missão de deixar um legado positivo para a cultura. "Nosso maior desejo como dupla é transmitir a paixão pelo estilo raiz, aquela verdadeira música sertaneja, que ainda fala do Sertão. Músicas que narram a vida no campo, os romances mais singelos e que proclamam a glória de Deus através da observação da maior obra-prima, a natureza", filosofa Jacarandá.

O espetáculo no Teatro Yara Amaral será um momento importante na divulgação do álbum Herança de Violeiro, mas a dupla espera alcançar novos territórios na continuação dos trabalhos da carreira artística. "Vamos explorar mais as redes sociais por meio de lives, temos recebido contato de vários radialistas, que têm nos ajudado colocando nosso álbum nas programações, gravamos recentemente o programa Brasil Caipira. Em breve, faremos o programa Raiz Brasileira, do apresentador Justino Guedes", conta Braúna.

"Com esse álbum autoral, nossa carreira passa para um outro nível. Agora, não vamos apenas interpretar canções de outros compositores, temos a nossa história para cantar. Esperamos que algumas portas possam se abrir", finaliza Jacarandá.

Parceria de 15 anos

Jacarandá e Braúna, dupla caipira conhecida como "Madeiras de Lei", comemoram 15 anos de carreira em 2024. O violeiro Ismar Resende (Jacarandá) é instrumentista há mais de duas décadas, neto de capitão de Folia de Reis e sócio fundador do Clube do Violeiro Caipira de Brasília. Durante seis anos, foi aluno do professor Reis Moura, com quem fez diversas apresentações em programas de rádio. Depois, estudou ainda com o professor Marcos Mesquita. Foi premiado com a música Genuinamente Caipira, composta em parceria com a dupla Kleuton e Karen, no Prêmio de Música Brasileira.



Veja o convite de Jacarandá e Braúna para o show:

Geraldo de Oliveira (Braúna) tocava viola desde pequeno nos cultos da igreja. Vindo de família mineira, repleta de músicos, o gosto pela canção surgiu no berço. Ismar e Geraldo se conheceram em 2007. Algum tempo depois, descobriram a afinidade que tinham pela música. O primeiro encontro sonoro ocorreu na casa de Geraldo, em janeiro de 2009. Desde então, praticam uma rotina de reuniões regadas a queijos, biscoitos e muita viola, a famosa 'queijadinha metodista'. Logo, começaram a se apresentar publicamente. O nome da dupla foi retirado do Sertão brasileiro: Jacarandá e Braúna são madeiras de lei, ambas ameaçadas de extinção. Foram escolhidas para representar o nome da parceria, mostrando o quanto admiram as coisas da terra.

SERVIÇO Jacarandá e Braúna — Herança de Violeiro e convidados Quarta-feira (4/9), às 20h, no Teatro Yara Amaral, no Sesi Taguatinga. Entrada franca, mediante doação de um produto de higiene pessoal: xampu, condicionador, hidratante corporal, enxaguante bucal, creme dental com escova de dente, desodorante e fralda geriátrica. O público poderá retirar os ingressos gratuitos nas centrais de atendimento do Sesi Gama, do Sesi/Senai Sobradinho e do Sesi Taguatinga, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 18h. No Sesi Saúde Central Park, a retirada deve ser feita das 7h às 17h. Também há a opção de emitir os bilhetes pela internet, no Ticket Fácil. Nesse caso, há a cobrança de taxa administrativa de R$ 2 por ingresso, com pagamento feito no próprio site.