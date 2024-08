Lizzo fala sobre a carreira no Instagram, veja:

Lizzo, conhecida por sua autenticidade e pela música de sucesso “Truth Hurts,” compartilhou recentemente no seu perfil reflexões sobre sua evolução pessoal e os desafios enfrentados nos últimos anos. Em um post que combinava honestidade e autocrítica, a cantora celebrou suas conquistas, especialmente em relação à sua saúde mental e emocional.

Ela escreveu na legenda da postagem: “Eu não ia postar isso no Instagram, mas o eu de 2021 ficaria muito orgulhoso do eu de 2024.” Lizzo continuou, revelando os esforços que tem feito para cuidar de si mesma: “E eu não estou falando apenas do meu corpo, se vocês soubessem o que eu fiz pela minha saúde mental e emocional no ano passado… ufa, não se preocupem, vou escrever um álbum sobre isso,” disse Lizzo.

A artista não lança um álbum desde “Special,” em 2022, e, no início desta semana, deu a entender que estava considerando dar um tempo na indústria musical para se concentrar em sua própria saúde. Em um dos vídeos que postou em seu perfil no Instagram, Lizzo anunciou: “Estou tirando um ano sabático e protegendo minha paz.”

Com essas declarações, Lizzo mostra que está priorizando seu bem-estar e saúde mental, deixando seus fãs na expectativa de um possível álbum inspirado em sua vida pessoal.

Veja o post: