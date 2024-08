Christina Aguilera revela ter crescido em um lar abusivo, entenda:

Christina Aguilera, cantora e atriz de 43 anos, abriu o coração em uma nova entrevista para a revista PAPER, compartilhando detalhes sobre sua infância difícil e como a música foi um meio crucial para sua recuperação e crescimento pessoal.

Desde que ganhou destaque em 1993 como estrela infantil no ‘The All-New Mickey Mouse Club‘ da Disney, Christina Aguilera tem sido uma figura central no cenário musical e cinematográfico global, com sucessos como ‘Genie in a Bottle‘, ‘Say Something‘, e ‘Lady Marmalade’ e participações em filmes como ‘Burlesque‘ e ‘Shark Tale‘.

Na entrevista, Aguilera falou sobre os desafios enfrentados durante sua infância, revelando o impacto de crescer em um lar abusivo. “Vir de um lar abusivo e ver minha mãe se sentir sem voz e sem poder acendeu algo em mim muito cedo,” contou a cantora.

Ela descreveu como a experiência de cantar para outras pessoas desde pequena a fez perceber o poder e a importância da sua própria voz. “Eu podia ver a reação quando eu era uma garotinha, quando eu abria minha boca para cantar. Eu nasci com algo que acredito ser um dom, e não levo isso de ânimo leve.”

A entrevista com Christina Aguilera revela detalhes profundos sobre sua vida pessoal e profissional, destacando desafios e conquistas que moldaram sua carreira e sua perspectiva de vida. A cantora ressaltou o impacto de crescer em um lar abusivo e como essa experiência a incentivou a usar sua voz como uma ferramenta poderosa para expressar emoções e defender os que se sentem silenciados, como sua mãe. "Eu vou ser aquela voz que eu não tive quando criança para minha mãe, ser aquela voz para outras pessoas que se sentem sem voz em suas próprias circunstâncias," afirmou Aguilera, enfatizando a importância de expressar seus sentimentos e pensamentos por meio da música e da arte. Além de suas experiências pessoais, Christina Aguilera falou sobre seus projetos musicais recentes, especialmente seu desejo de retornar às suas raízes latinas. Ela compartilhou sua empolgação sobre o seu álbum em espanhol, lançado em 2022, algo que ela sempre quis fazer. "Eu tirei um minuto para realmente montar meu álbum em espanhol. Eu sempre quis fazer isso e seguir outro álbum em espanhol da minha estreia. Eu voltei para casa com um Grammy Latino, foi uma experiência tão linda," contou Aguilera, mencionando a alegria que sentiu ao gravar em Miami e o desejo de compartilhar sua nova música com o mundo. Christina Aguilera também refletiu sobre a importância de equilibrar sua vida profissional com sua vida pessoal. "Ser mãe é super importante para mim, minha vida privada, encontrar coisas fora do palco que realmente me trazem alegria interior. Você tem que ter um equilíbrio entre os dois," disse Aguilera, destacando a necessidade de encontrar momentos para se conectar com sua própria criatividade, fazer ioga, e passar tempo com seus filhos. Christina Aguilera fala sobre os próximos lançamentos Christina Aguilera revelou que, embora esteja ansiosa para lançar novas músicas, ela está levando o tempo necessário para garantir que seu próximo álbum seja o trabalho mais autêntico de sua carreira. "Eu definitivamente preciso de um momento para ficar sozinha, para fazer minha arte e pensar no que tenho a dizer. Mas eu tenho tantas letras neste momento… Eu estou crescendo em um ritmo muito rápido, e eu percebo muito sobre mim mesma e o tipo de vida que eu quero viver," explicou ela. Para Aguilera, esse álbum representará um novo capítulo, refletindo seu crescimento pessoal e sua busca por paz e alegria na vida. Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis