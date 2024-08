Veja David Bowie em imagens inéditas da turnê ‘Ziggy Stardust’

A Parlophone Records anunciou o lançamento da primeira versão em áudio especial Dolby Atmos do álbum de David Bowie, “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“. A nova mixagem estará disponível em Blu-Ray Audio a partir de 6 de setembro, oferecendo aos fãs uma experiência auditiva imersiva.

O disco de áudio Blu-Ray de “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” traz quatro versões deste álbum atemporal: a nova mixagem Dolby Atmos de 2024, uma mixagem estéreo de 2024 (96 kHz / 24 bits PCM), a mixagem estéreo original de 1972 remasterizada em 2012 (192 kHz / 24 bits PCM), e outra versão da mixagem estéreo original de 1972 remasterizada em 2012 (48 kHz / 24 bits PCM).

A versão Atmos do álbum foi cuidadosamente mixada por Emre Ramazanoglu e Ken Scott no RAK Studios, na cidade de Londres.

Antes do lançamento, a gravadora divulgou imagens inéditas e espetaculares da turnê de ‘Ziggy Stardust‘, filmadas no Reino Unido entre 1972 e 1973 pelo falecido fotógrafo e colaborador de David Bowie, Mick Rock. Essas imagens são acompanhadas pela versão do álbum de ‘Starman’, que serve como trilha sonora para o vídeo.

Veja as imagens:

Saiba mais sobre a nova mixagem de David Bowie e a contínua influência de “Ziggy Stardust”

Sobre a nova mixagem Dolby Atmos, o coprodutor do álbum, Ken Scott, comentou: “Você está lá com o ato, com David. Ele era tão teatral que acho que poder colocá-lo em um lugar imersivo torna esta uma escolha realmente boa para uma mixagem Atmos. Toda a minha filosofia com isso foi torná-lo mais parecido com uma experiência ao vivo. E eu até o fiz se mover um pouco pelo palco no final, do jeito que ele faria na vida real. Espero que pareça que você está no teatro com este show incrível acontecendo,” disse sobre a produção.

“The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” é um álbum revolucionário que lançou David Bowie ao estrelato internacional. Desde o seu lançamento, há mais de 50 anos, o disco tem crescido em importância e se estabelecido firmemente na cultura popular.

Sua influência é sentida em artistas como Arcade Fire e Lady Gaga, no estilo de Harry Styles, nas camisas de Noel Fielding em “The Great British Bake-Off” e até mesmo nos desafios de maquiagem de Ziggy que movimentam o TikTok. Embora David Bowie tenha aposentado a persona de Ziggy Stardust em julho de 1973, após seu último show com os Spiders From Mars no Hammersmith Odeon em Londres, o impacto de Ziggy continua a reverberar até hoje.

Com este lançamento, a Parlophone Records oferece uma nova forma de experimentar um dos álbuns mais influentes da história da música, proporcionando aos ouvintes a chance de mergulhar na teatralidade e na inovação sonora que caracterizam a obra de David Bowie.

David Bowie faleceu em 2016 em decorrência de um câncer no fígado, deixando um legado duradouro e influente na música e na cultura popular. Sua contribuição inovadora e a persona de Ziggy Stardust continuam a impactar e inspirar artistas e fãs ao redor do mundo, mesmo após sua morte.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis