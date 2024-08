Lady Gaga e Joaquin Phoenix aparecem em pôsteres individuais de ‘Coringa 2’

Lady Gaga e Joaquin Phoenix são destaque nos pôsteres individuais de ‘Coringa: Delírio a Dois‘, segundo filme da franquia sob a direção de Todd Phillips.

As novas imagens foram reveladas nesta quarta-feira, 28, pelo estúdio Warner Bros. Pictures e mostram os personagens em poses introspectivas, com fundos escuros.

New posters for ‘Joker: Folie à Deux.’ pic.twitter.com/QQvLRPpb3M — Pop Crave (@PopCrave) August 28, 2024

Recentemente, o cineasta Todd Phillips comentou que a Arlequina interpretada por Lady Gaga será menos caricatural do que a versão original apresentada nas HQs. “Nós removemos a voz aguda, o sotaque, o hábito de mascar chiclete e todos aqueles elementos atrevidos dos quadrinhos”, explicou. “Queríamos que ela se encaixasse no universo de Gotham que criamos no primeiro filme”, acrescentou.

Veja o trailer:

O filme está programado para estrear no Brasil em 3 de outubro, mas já há informações sobre pré-estreias a partir de 2 de outubro, às 18h.

A estreia de Lady Gaga no cinema foi em ‘Machete Kills’ (2013), mas ela ganhou destaque como atriz em Nasce Uma Estrela (2018), sendo indicada ao Oscar.

Lady Gaga agradece apoio dos fãs após lançamento de novo single

Recentemente, Lady Gaga usou o Instagram para expressar sua gratidão pelo apoio e carinho que ela e Bruno Mars têm recebido por sua nova música, Die With a Smile.

“Ver fãs do mundo inteiro celebrando essa música foi muito especial para mim. Saber que as letras tocaram seus corações e que o videoclipe gerou uma grande onda de dança e alegria é algo lindo de ver, e eu sou imensamente grata”, escreveu ela.

“Muito obrigada por amarem nossa música. Eu realmente amo vocês e espero que a mensagem de amor que compartilhamos continue a criar momentos inesquecíveis para todos em suas vidas — sei que isso acontece na minha todos os dias. O poder da música é imenso, e o amor de vocês por esta canção me lembrou disso.”, concluiu.

Vale destacar que logo após o lançamento do projeto na semana passada, as estrelas apresentaram a faixa ao vivo durante o show de Bruno Mars em 15 de agosto, no Intuit Dome, em Los Angeles.

Recentemente, Lady Gaga também compartilhou no TikTok um vídeo em que aparece cantando o novo single enquanto segura um pequeno Bulldog Francês.

Lady Gaga fala sobre Coringa: Delírio a Dois

Lady Gaga, que interpreta Harley Quinn (Arlequina) na esperada sequência Coringa: Delírio a Dois, falou sobre os riscos criativos assumidos pelo roteirista e diretor Todd Phillips ao transformar o filme em um musical.

Em uma entrevista à Variety, Gaga elogiou o trabalho de Phillips, afirmando: “Todd se arriscou bastante com essa abordagem e com o roteiro, trazendo uma audácia e complexidade únicas para a sequência de ‘Coringa’.”

“O filme tem música, dança, drama, cenas de tribunal, comédia, além de momentos felizes e tristes. É uma prova da habilidade de Todd como diretor, que prefere explorar a criatividade ao invés de contar uma história de amor tradicional”, destacou ela.

Em Coringa: Delírio a Dois, o público verá a complexa relação entre Arthur Fleck, que ao final do primeiro filme se torna o Coringa e começa a espalhar o caos em Gotham, e sua psiquiatra Harley Quinn, que acaba se apaixonando por ele.

O elenco inclui o retorno de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck/Coringa e Zazie Beetz como Sophie Drummond, interesse romântico do vilão no primeiro filme. Entre as novas adições, o grande destaque é Lady Gaga, acompanhada por Brendan Gleeson, Jacob Lofland, Catherine Keener, Ken Leung e Harry Lawtey.

O filme “Coringa: Delírio a Dois” estreia nos cinemas brasileiros no dia 3 de outubro. As vendas dos ingressos antecipados inciam em 02 de outubro.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis