Jennifer Lopez tratava de Ben Affleck como uma criança para evitar divórcio, diz revista

Fontes consultadas pela revista People afirmaram nesta semana que a cantora Jennifer Lopez fez um grande esforço para que seu casamento com o ator Ben Affleck desse certo. Os dois, que já haviam sido noivos no início dos anos 2000, retomaram o relacionamento em 2021, mas acabaram se divorciando recentemente.

Conforme relatamos anteriormente, o pedido de separação foi formalizado pela popstar em 20 de agosto, alegando que a separação já havia ocorrido em abril. Diante da possibilidade de término, Jennifer teria dedicado um esforço considerável de tempo e energia, assumindo um papel “quase maternal”, segundo fontes próximas.

“Ela dedicou muito tempo tentando assegurar que Ben estivesse satisfeito, suprindo todas as suas necessidades. A forma como ela cuidava dele era quase infantil; os amigos frequentemente a lembravam de que ela não era responsável pelos sentimentos dele. Ben, em alguns momentos, é temperamental e melancólico. Jennifer, por outro lado, aprecia a vida de forma diferente, ela é grata por tudo”, revelou a fonte que não teve o nome divulgado.

Outra pessoa, que conviveu com Ben Affleck durante seu casamento com a outra Jennifer, a Garner, revelou que o ator nunca lidou bem com o estresse associado à fama.

“Ele não lida bem com isso e se irrita muito facilmente. Isso o deixa estressado. Quando está tranquilo e de bom humor, é maravilhoso estar com Ben. Mas, muitas vezes, ele mostra sinais de irritação e frustração. Pequenas coisas o incomodam, e ele não percebe como isso afeta as pessoas ao seu redor. Não é agradável estar perto de alguém tão negativo”.

Atualmente, a mesma fonte diz que o foco do ator é o trabalho: “Ele está bem. Ben prospera quando está engajado em projetos profissionais, e parece estar feliz”. Os representantes de Jennifer Lopez optaram por não comentar sobre a separação.

Jennifer Lopez pede divórcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez pediu o divórcio de Ben Affleck após pouco mais de dois anos de união. Segundo informações da Variety, a data oficial da separação foi registrada como 26 de abril.

Jennifer e Ben se casaram em Las Vegas em julho de 2022, depois de retomarem o relacionamento que tiveram duas décadas atrás, um relacionamento que os tabloides da época apelidaram de Bennifer, recebendo grande destaque na mídia no início dos anos 2000.

O casal celebrou uma segunda cerimônia de casamento em grande estilo na Geórgia, em 20 de agosto de 2022.

É importante ressaltar que eles trabalharam juntos em dois filmes: “Gigli“, lançado em 2003, e “Jersey Girl“, em 2004. Logo após a estreia deste último, eles terminaram o relacionamento.

Nos anos seguintes, Jennifer casou-se e separou-se de Marc Anthony, enquanto Ben teve um casamento e divórcio com Jennifer Garner. Há cerca de três anos, Ben e Jennifer voltaram a se envolver romanticamente.

Jennifer também abordou abertamente o relacionamento em seu álbum mais recente, This Is Me… Now, que é uma continuação de seu álbum de 2002, This Is Me… Then, no qual também falava sobre seu relacionamento com Ben Affleck. Ele participou de This Is Me… Now: A Love Story, um filme repleto de celebridades, focado nas músicas do novo álbum. Lançado no Prime Video em fevereiro, o filme traz Ben no papel de apresentador.

Durante o segundo período de namoro e casamento, eles fizeram aparições regulares em eventos promocionais dos projetos um do outro, passando juntos pelos tapetes vermelhos. Eles também marcaram presença no Globo de Ouro no início do ano.

Em maio, Jennifer cancelou sua turnê “This Is Me… Now“, justificando em um comunicado que “Jennifer está tirando um tempo para ficar com seus filhos, família e amigos próximos“.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis