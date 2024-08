Julián Ortega, de ‘Elite’ e ‘As Telefonistas’, morre aos 41 anos

Julián Ortega, conhecido mundialmente por seus papéis nas séries “Elite” e “As Telefonistas”, faleceu aos 41 anos. Segundo informações divulgadas pelo jornal El Mundo, a causa do falecimento teria sido um afogamento. De acordo com o relato, banhistas acionaram a polícia na tarde de domingo após um homem ter sido retirado da água por um grupo.

Fontes municipais confirmaram que Julián Ortega estava na praia de Zahora, na região de Cádiz, Andaluzia, um destino popular entre turistas durante o verão na Espanha.

O Sindicato Espanhol de Artistas expressou suas condolências pelo falecimento do ator. “Descanse em paz. Do Sindicato de Atores e Atrizes, nossas mais sinceras condolências à família e amigos do ator”, publicou a organização em sua conta no ‘X‘.

Julián Ortega iniciou sua carreira nos anos 1990, aparecendo em várias séries de televisão. Filho da atriz espanhola Gloria Muñoz, ele participou de produções de sucesso como El Pueblo, Centro Médico, La Señora, Siete Vidas e Cristo Rey, antes de se destacar na Netflix.

Em ‘Elite‘, série que trouxe maior reconhecimento internacional ao ator, Julián Ortega interpretou um funcionário de restaurante, colega dos personagens Samuel (Itzan Escamilla) e Omar (Omar Ayuso).

‘Elite’ faz homenagem aos elencos passados ??no pôster da 8ª temporada

A Netflix liberou o pôster oficial da 8ª e última temporada de Elite, e ele está carregado de nostalgia. O cartaz é uma homenagem emocionante aos diversos atores que marcaram a série ao longo dos anos. Figuras icônicas como Danna Paola, Manu Ríos, Miguel Bernardeau, Arón Piper e Georgina Amorós estão de volta para dar um último adeus.

Com a frase impactante até nunca, até sempre, o pôster promete trazer uma onda de emoções para os fãs que acompanharam todas as reviravoltas e dramas de Las Encinas. A Netflix não deixou por menos e, ao divulgar o pôster, dizia: “Tenho que chegar ao fim para poder sentir saudade”.

E como se isso não bastasse, a empresa cobriu um prédio em Madri com uma versão gigante do pôster, exibindo a frase matrícula de honra em História da Espanha.

Desde sua estreia em 2018, Elite viu muitos rostos talentosos passarem por seus corredores cheios de intrigas e segredos. Alguns atores seguiram para outros projetos, mas infelizmente, nem todos tiveram a mesma sorte.

Na 8ª temporada, apenas dois membros do elenco original permanecem: Omar Ayuso (Omar) e Mina El Hammani (Nadia). Ambos já foram despedidos da série em algum momento, mas retornam especialmente para esta última temporada, fazendo um belo retorno aos seus papéis.

Além do pôster nostálgico, a Netflix também lançou um trailer emocionante que dá um gostinho do que está por vir. A última temporada promete fechar com chave de ouro, trazendo de volta toda a intensidade e os mistérios que fizeram de Elite um verdadeiro fenômeno global.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis