Foo Fighters não permitiu que Donald Trump usasse “My Hero” em comício

Donald Trump utilizou a canção “My Hero” do Foo Fighters, lançada em 1997, durante um comício em Glendale, Arizona, na última sexta-feira, 23 de agosto, para receber Robert F. Kennedy Jr. no palco. O ato ocorreu após Kennedy Jr. suspender sua candidatura presidencial independente e apoiar o indicado republicano. No entanto, o uso não autorizado da música gerou uma reação firme por parte da banda.

Em declaração à Billboard, um porta-voz dos Foo Fighters afirmou que a banda não concedeu permissão para o uso da música e, se houvesse um pedido, a autorização teria sido negada. O porta-voz acrescentou que “ações apropriadas estão sendo tomadas” contra a campanha de Trump e que todos os royalties recebidos em decorrência desse uso serão doados para a campanha de Kamala Harris e Tim Walz.

Este incidente com os Foo Fighters é o mais recente de uma série de conflitos envolvendo a campanha de Trump e o uso não autorizado de músicas. Na terça-feira, 22 de agosto, Steven Cheung, porta-voz da campanha, publicou um vídeo de 13 segundos no X (anteriormente Twitter) com imagens de Trump desembarcando de um avião enquanto tocava Freedom de Beyoncé. A música, que havia sido usada pela campanha de Harris com permissão, gerou uma rápida reação: a gravadora e a editora musical de Beyoncé enviaram uma notificação de cessação e desistência à campanha de Trump no dia seguinte. O vídeo foi removido de imediato.

O Foo Fighters em resposta à pergunta da conta X com o nome Wu-Tang Is for the Children se a banda “deixaria Trump usar ‘My Hero’ para dar as boas-vindas a RKJ Jr. no palco“, a conta do Foo Fighters simplesmente respondeu: “Não“, e então postou a troca, acrescentando: “Vamos deixar claro“, veja:

Além disso, no início de agosto, a equipe jurídica do espólio de Isaac Hayes notificou a campanha de Trump sobre a violação de direitos autorais, ameaçando tomar medidas legais pelo uso não autorizado da canção Hold On, I’m Coming de Hayes em diversos comícios de Trump entre 2022 e 2024.

Foo Fighters interrompe show nos EUA por “clima perigoso”

O Foo Fighters se viu forçado a interromper o show que estava realizado em Nova York (EUA) no início de julho no The Citi Field, em decorrência de uma chuva torrencial que tomou a cidade no que consideraram um “clima perigoso”.

Logo após o evento, o Foo Fighters emitiu um comunicado em suas redes sociais onde se mostraram “decepcionados” por terem que finalizar o show antes do tempo previsto para um “público fantástico”.

“Estamos muito decepcionados por não termos conseguido tocar nosso set completo para o público fantástico desta noite no Citi Field”, iniciou a banda. “Mas a segurança dos nossos fãs, da equipe e de todos que trabalham no estádio está em primeiro lugar, então quando foi determinado que não havia uma maneira segura de continuar o show neste clima perigoso, não tivemos escolha a não ser encerrar a noite”.

E concluíram: “Estamos gratos por cada segundo que pudemos jogar para vocês e estamos ansiosos para vê-los”.

O frontman Dave Grohl, do Foo Fighters, tentou ao máximo segurar as lágrimas quando entrou os primeiros acordes de My Hero em homenagem ao falecido baterista Taylor Hawkins (1972-2022) no primeiro show da banda com o seu novo baterista, Josh Freese em 2023.

Os roqueiros iniciaram sua turnê no Bank of New Hampshire Pavilion onde eles deram as boas vindas a Freese e agradeceram por ele “salvar a banda” após a trágica perda de Taylor, que foi encontrado morto em seu quarto de hotel na Colômbia, em março de 2022, antes do grupo se apresentar no Brasil. Ele tinha 50 anos.

Vocês poderiam dar as boas-vindas ao homem por trás da bateria, Josh Freese, que ajudou a salvar a banda”, pediu Dave Grohl à multidão presente na arena norte-americana. “Não estaríamos aqui esta noite se não fosse por Josh, então todos dêem a Josh uma grande salva de palmas, por favor.”

Josh foi revelado como novo baterista do Foo Fighters durante uma live naquele ano. O músico é conhecido pelos seus trabalhos em grandes bandas como o Guns N’ Roses, Nine Inch Nails e Paramore.

Ele estava entre vários bateristas que prestaram homenagem a Taylor Hawkins em dois concertos especiais que o Foo Fighters realizou em Los Angeles e Londres em memória de seu saudoso integrante.

