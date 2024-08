Chris Martin faz apresentação surpresa em Dublin durante turnê mundial do Coldplay

Chris Martin surpreendeu o público de Dublin com uma apresentação inesperada nas ruas, em um evento na Grafton Street na quarta-feira, 28 de agosto. O vocalista do Coldplay foi acompanhado pelos artistas Burna Boy, Little Simz, Elyanna e Tini, todos colaboradores da faixa ‘We Pray‘.

Mesmo sem um palco tradicional, o Coldplay demonstrou sua habilidade em atrair grandes multidões. Antes de seu primeiro de quatro shows em Dublin, marcado para quinta-feira, 29 de agosto, Chris Martin encantou os pedestres com a nova música ‘We Pray‘, que conta com a participação de outros cantores.

Durante a noite de quarta-feira, os artistas — Burna Boy, o rapper inglês Little Simz, a cantora chileno-palestina Elyanna e a cantora argentina Tini — se uniram a Chris Martin, de 47 anos, para a apresentação especial ao ar livre.

Com apenas um alto-falante e alguns microfones, o grupo proporcionou uma performance emocionante enquanto a multidão assistia e registrava o momento, conforme evidenciado pelas imagens compartilhadas nas redes sociais do Coldplay.

“’On my knees, I pray, as I sleep and wake’ / ‘Cause inside my head is a frightening place’”, canta Burna Boy, de 33 anos, em um clipe. “Keep a smiling face, only by this grace / ‘Cause love’s more than I can take.”

Outras imagens mostram os músicos sorrindo, dançando e cantando juntos, enquanto o público se aglomerava ao redor e até se inclinava para fora das janelas para assistir à performance.

““WE PRAY. Grafton Street, Dublin,”” diz a postagem. “Momento mágico com @burnaboygram, @littlesimz, @elyanna, @tinistoessel. Agradecemos a todos que compareceram e ao TikTok por ajudar a tornar isso possível.”

No vídeo, Martin é visto fazendo um discurso motivacional para os artistas enquanto eles se juntam em uma roda antes do show.

“É isso”, finaliza o vocalista do Coldplay no clipe, enquanto alguém fora da câmera exclama: “Vocês vão arrasar, pessoal!”.

Saiba mais sobre Chris Martin e o Coldplay

A apresentação faz parte da turnê A Head Full of Dreams do Coldplay. Após quatro shows no Croke Park, em Dublin, a banda entrará em uma pausa de quase dois meses, durante a qual seu próximo álbum, ‘Moon Music‘, está programado para ser lançado em 4 de outubro.

Em seguida, o grupo começará a etapa australiana da turnê, com shows em Melbourne e Sydney, antes de finalizar a turnê em Auckland, Nova Zelândia, no dia 16 de novembro.

Coldplay pode voltar ao Brasil em 2025, diz Chris Martin

Nesta semana, Chris Martin, vocalista do Coldplay, deixou os fãs animados ao mencionar a possibilidade de novos shows no Brasil. Em uma entrevista com o jornalista Hugo Gloss, Martin revelou que a banda está considerando retornar ao país no próximo ano, embora os detalhes ainda estejam em aberto.

“Estamos tentando voltar em algum momento do próximo ano, mas ainda não há nada confirmado. Estamos fazendo o possível para isso acontecer”, disse Martin. O vocalista não economizou elogios ao falar sobre o Brasil. “Fazer shows no Brasil é uma experiência celestial, e eu faria isso todos os dias se pudesse. É simplesmente maravilhoso. Encontrar pessoas, passear, ouvir música nas ruas e explorar São Paulo… Eu nunca tenho um dia ruim no Brasil”, lembrou. No ano passado, o Coldplay realizou 11 shows no Brasil, contando com participações especiais de Sandy, Seu Jorge e Milton Nascimento. Martin compartilhou suas memórias desses encontros: “Conheci o Milton através do Seu Jorge, e a Sandy eu já tinha ouvido falar. O Seu Jorge já conhecíamos de alguns filmes, e ele nos apresentou a muitos outros músicos. Foi uma grande honra e um momento muito divertido”, concluiu.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis