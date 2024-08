Turnê do Coldplay arrecada 1 bilhão de dólares - (crédito: TMJBrazil)

O Coldplay bateu um recorde com sua Spheres World Tour, que soma 156 shows em quatro continentes ao longo de dois anos e meio até agora.

Desde o seu pontapé inicial em março de 2022, foi arrecadado US$ 1 bilhão em shows e venderam quase 9,3 milhões de ingressos. Isso a torna a maior turnê de rock da historia, ultrapassando Elton John e U2.

Segundo números da Billboard Boxscore, os britânicos arrecadaram US$ 72,2 milhões e venderam 575.000 ingressos em 11 shows em julho.

De acordo com a publicação, é a quarta vez que o Coldplay lidera a lista mensal, que também aconteceu durante sua turnê atual. O primeiro deles foi enquanto a banda tocou na Europa. O segundo foi para shows na América do Sul e o terceiro na Ásia.

Vale destacar que não foram contabilizadas quatro datas em Dublin, e mais 11 na Oceania ainda este ano. Tendo em média mais de 50.000 ingressos em todas as etapas da turnê mundial, é provável que a Spheres World Tour supere 10 milhões de ingressos.

Taylor Swift pode estar perto de arrecadar US$ 2 bilhões, já que a etapa européia de 48 datas a fez se aproximar de 10 milhões de ingressos.

Coldplay pode voltar ao Brasil em 2025, diz Chris Martin

Na última quarta-feira (28), o vocalista Chris Martin, do Coldplay, afirmou que a banda pode voltar ao Brasil para realizar novos shows. A revelação foi feita em entrevista para o jornalista Hugo Gloss.

“Acho que estamos tentando voltar em algum momento do próximo ano, mas ainda não sei. Estamos tentando”, revelou.

“Fazer shows no Brasil é como estar no céu, e eu faria isso todos os dias. É simplesmente incrível. Só de encontrar pessoas, sair, ouvir músicas nas ruas e andar por São Paulo.. Eu nunca tenho um dia ruim no Brasil”, recordou.

Vale lembrar que no ano passado, o Coldplay fez 11 shows no Brasil. Na ocasião, eles se apresentaram com Sandy, Seu Jorge e Milton Nascimento.

“Eu conheci o Milton através do Seu Jorge, e, Sandy, eu acho que ouvi falar dela. Seu (Jorge) nós conhecíamos de alguns filmes, então ele nos apresentou a muitos outros músicos, e isso foi uma grande honra e foi muito divertido”, disse.

Na última quarta-feira (28), Chris Martin se reuniu com Little Simz, Burna Boy, Elyanna e TINI na Grafton Street, em Dublin. A performance de rua reuniu centenas de fãs.

A partir desta quinta (29), o grupo fará quatro shows com ingressos esgotados no Croke Park.

Vale lembrar que a Music Of The Spheres World Tour do Coldplay, que começou em março de 2022 e já vendeu mais de 10 milhões de ingressos.

Em junho, a banda revelou que a turnê produziu até agora 59% menos emissões de gás carbônico em comparação com a turnê anterior em estádios realizada nos anos de 2016 e 2017, superando a meta original de uma redução de 50%.