Harry Styles assiste show de Niall Horan em Manchester

Na última terça-feira (27), Harry Styles assistiu o show de Niall Horan em Manchester, na Inglaterra.

Em um vídeo filmado por um fã e compartilhado nas redes sociais, mostra Harry dançando e cantando Stockholm Syndrome, faixa que ele co-escreveu com três outros compositores na época. “Oh, baby, look what you’ve done to me,” canta Niall.

Vale destacar que ele tem tocado Stockholm Syndrome durante a The Show: Live on Tour, mas ela apareceu originalmente em Four, o penúltimo álbum lançado pelo One Direction.

Em outros vídeos postados do show em Manchester, Harry Styles é visto dançado e conversando com outros espectadores enquanto fica perto das paredes da arena.

Vale lembrar que Niall passará pelo Brasil em setembro com a turnê The Show: Live on Tour. Ele se apresenta no dia 28 de setembro em São Paulo, no Parque do Ibirapuera e 29 de setembro no Rio de Janeiro, no Rio Arena.

Niall Horan vai lançar álbum duplo ao vivo de sua turnê mundial

Niall Horan anunciou que está preparando dois álbuns ao vivo de sua turnê global The Show. O cantor fará o lançamento digital em 30 de agosto de The Show: Live From Madison Square Garden, onde ele fez dois shows nos dias 13 e 14 de junho deste ano.

Apenas algumas semanas depois, no dia 5 de setembro, os fãs receberão The Show: Live on Tour, cujo lançamento notável inclui músicas do set do Madison Square Garden, junto com 10 faixas adicionais de shows em Melbourne, Milão, Tampa, Tóquio, Londres, Oslo, Dusseldorf, Paris e ?ód?, na Polônia. Ambos os álbuns também serão lançados em vinil em 22 de novembro como The Show: Live on Tour Deluxe Vinyl.

O primeiro álbum contará com canções adoradas de Horan como Slow Hands, This Town, Black and White, Heaven e Small Talk, junto com outras cinco faixas. O álbum global de 20 faixas adiciona músicas de todos os três álbuns solo de Horan, incluindo Save My Life, Heartbreak Weather, Dear Patience, Paper Houses, On the Loose e Flicker, entre outros. .

Vale lembrar que Niall Horan iniciou a turnê The Show em 20 de fevereiro em Belfast, Irlanda do Norte, passando pela Europa até 28 de março antes de ir para a Nova Zelândia e Austrália e fazer shows em Cingapura, Indonésia, Filipinas e Japão em maio, antes de lançar a etapa norte-americana em 29 de maio em Hollywood e encerrando em 3 de agosto com um show em Austin, no Texas.

A agenda voltou na sexta-feira (23 de agosto) com dois shows em Dublin, na Irlanda, e o manterá na estrada até um show no dia 9 de outubro quando se apresenta em Bogotá, na Colômbia, na Movistar Arena.

Os álbuns promovem a turnê de divulgação do terceiro álbum solo de estúdio de Niall, The Show, que foi lançado em junho de 2023, estreando em segundo lugar na parada de álbuns Billboard 200. O primeiro single e vídeo do álbum MSG, Heaven (Live From Madison Square Garden), foi lançado na sexta-feira (23).

Confira:

Harry singing and dancing during Stockholm Syndrome at Niall’s concert at the Co-op Live in Manchester tonight – August 27, 2024 pic.twitter.com/3msoAiujQS — HSNews (@HS_News_) August 27, 2024