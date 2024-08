Spin-off de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’ ganha data de estreia

Nesta quinta-feira (29), foi confirmada a data de estreia da série spin-off de Os Feiticeiros de Waverly Place, Wizards Beyond Waverly Place, no Disney Channel.

A estreia oficial contará com dois episódios exibidos no dia 29 de outubro no canal. Os oito primeiros episódios estarão disponíveis no Disney+ e na Disney Channel On Demand no dia seguinte.

De acordo com um comunicado à imprensa, Raven-Symoné e Danielle Fishel vão dirigir episódios na primeira temporada.

Selena Gomez e David Henrie, que interpretaram irmãos mágicos Alex e Justin Russo na série, reprisarão seus papéis e serão produtores executivos do reboot.

“Um adulto Justin Russo, que escolheu levar uma vida normal e mortória com a família Hish, Gia, Roman e Milo. Quando a irmã de Justin, Alex, traz Billie para sua casa em busca de ajuda, Justin você deve tirar o pó de suas habilidades mágicas para orientar o mago em trazer, enquanto também faz malabarismos com suas responsabilidades cotidianas e proteger o futuro de Wizard World.”, diz a sinopse da produção.

Selena Gomez fala sobre spinoff: ‘Parecia que eu estava em casa de novo’

Selena Gomez e David Henrie, estrelas de Os Feiticeiros de Waverly Place, sentiram como se o tempo não tivesse passado no reencontro para o spinoff da série de televisão, mesmo após mais de 12 anos desde o término da série em 2012.

“Foi como se eu estivesse voltando para casa”, revelou Selena Gomez durante a estreia da quarta temporada de “Only Murders in the Building” em Hollywood.

“Estou muito contente por ter a chance de reviver essa parte da minha infância e compartilhar com uma nova geração”, afirmou.

Quando a série original “Os Feiticeiros de Waverly Place” chegou ao fim, Selena Gomez não imaginava que voltaria a interpretar Alex Russo. O seriado de televisão foi criado por Todd J. Greenwald, e estrelada por Selena Gomez, David Henrie e Jake T. No entanto, ela agora espera que o spinoff se torne uma série de várias temporadas. “Ainda não sabemos, mas se o público gostar, veremos”, comentou ela.

“Selena, eu e minha esposa passamos tanto tempo ao longo dos anos bebendo vinho e falando sobre onde os personagens estariam. Olhamos um para o outro em um ponto e dissemos: ‘Acho que temos um show. Acho que deveríamos falar com a Disney sobre isso.‘ E falamos. Levou anos de desenvolvimento para chegar exatamente onde precisava estar.”, comentou David Henrie.

Sobre a série, Henrie acrescentou: “Saiu de um lugar de amor. A primeira coisa sobre a qual Selena é questionada até hoje é ‘Wizards’. É um programa que significou muito para muitas pessoas.” disse ele.