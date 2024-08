Chimpanzé de Michael Jackson recebe suporte financeiro após sua morte

Michael Jackson mantinha um zoológico particular com diversos animais em seu ranco, o Neverland. Entre todos, um dos animais ocupava um lugar especial no coração do rei do pop: Bubbles, seu chimpanzé de estimação.

Alguns anos antes da morte de Michael, em 25 de junho de 2009, Bubbles cresceu e precisou deixar a casa do cantor. Desde então, vive em um santuário para primatas.

Apesar da separação, a conexão com Michael não foi totalmente rompida. Apesar da morte do cantor, Bubbles continua recebendo um valor significativo dos administradores do patrimônio do cantor para cobrir suas despesas, que somam cerca de US$ 30 mil (mais de R$ 165 mil).

Bubbles, o preferido de Michael Jackson

Nascido em 1983, não se sabe ao certo como Bubbles acabou sob os cuidados de Michael Jackson, já que as versões são divergentes. No entanto, o chimpanzé viveu inicialmente na casa da família Jackson antes de se mudar, junto com Michael, para o rancho Neverland em 1988.

Tão querido pelo cantor, Bubbles dormia em um berço no quarto de Michael Jackson, sentava-se à mesa para as refeições e até usava o mesmo banheiro que o artista.

Por outro lado, ele era conhecido por infernizar os funcionários do rancho com suas travessuras, como o hábito de espalhar fezes pelas paredes.

Pouco antes da mudança para Neverland, Bubbles esteve ao lado de Michael durante as gravações do álbum Bad (1987) e até apareceu na filmagem do videoclipe da música que dá nome ao álbum. O chimpanzé acompanhou Michael Jackson em várias viagens da turnê, embora tenha sido impedido de entrar em alguns países devido a restrições de quarentena.

Veja Bubbles em 1988:

Com o passar dos anos, Michael Jackson viu seu amado chimpanzé crescer. Em torno de 2003, o astro precisou se despedir de Bubbles, que, já adulto, se tornou grande e agressivo demais para ser mantido como um animal de estimação.

Inicialmente, Bubbles foi levado para viver com um treinador de animais na Califórnia. No entanto, em 2005, ele foi transferido para o Centro de Grandes Primatas, um santuário localizado na Flórida.

Desde então, Bubbles vive nesse santuário. Em entrevista ao TMZ, Patti Ragan, diretora do local, afirmou que o chimpanzé passa seus dias interagindo com outros primatas, explorando túneis e construindo ninhos, e até pintando ocasionalmente.

Além dos cerca de US$ 30 mil (aproximadamente R$ 165 mil) anuais que o santuário recebe, há diversas doações de fãs do cantor destinadas exclusivamente ao bem-estar de Bubbles. Entre os presentes, estão frutas e cobertores para que ele possa descansar confortavelmente. A família e os representantes legais de Michael Jackson também costumam visitar Bubbles regularmente.

Embora Bubbles seja bem cuidado no santuário, é importante lembrar que ele, agora com 41 anos, não tem muito tempo de vida restante. Estima-se que Chimpanzés criados em cativeiro normalmente vivem entre 50 e 60 anos.

Morte de Michael Jackson completa 15 anos

Em junho deste ano, completaram-se 15 anos desde o falecimento de Michael Jackson. O cantor faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, devido a uma parada cardíaca.

Mesmo após sua morte, o Rei do Pop continua quebrando recordes e mantendo o interesse global por sua trajetória musical.

Um filme sobre a vida e a carreira de Michael Jackson, intitulado ‘Michael’, já tem data de estreia. Dirigido por Antoine Fuqua e produzido pela Lionsgate junto com Graham King, o lançamento está programado para 18 de abril de 2025, conforme noticiado pelo The Hollywood Reporter.

Em abril deste ano, o clipe de Billie Jean alcançou 1,5 bilhão de visualizações no YouTube. A produção de Steve Barron, lançada em 1982, quebrou diversos paradigmas culturais e se tornou um dos vídeos mais populares da recém-criada MTV.

Além disso, ‘Rock With You’, outro grande sucesso de Michael, atingiu recentemente a marca de 500 milhões de reproduções no Spotify. Essa canção faz parte do álbum ‘Off The Wall’, lançado em 1979.

Atualmente, Michael Jackson possui mais de 41 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e “Billie Jean” acumula mais de 1,7 bilhão de reproduções na plataforma.

É importante lembrar que o cantor deixou três filhos: Prince Jackson, Paris Jackson e Bigi Jackson.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis