Baco Pizzaria lança novo sabor comemorativo de 25 anos

Em comemoração aos 25 anos da casa, a Baco Pizzaria lança um novo sabor exclusivo. Feita com o melhor queijo do mundo, o Morro Azul, a pizza Venticinque irá compor o menu por tempo limitado, a partir de 4 de setembro.

O Morro Azul é um queijo produzido em Pomerode, Santa Catarina, pela Vermont Queijos Especiais. O alimento é autoral com leite de vaca com casca branca, primo do brie e camembert. Envolto em uma cinta de lâmina de carvalho e de massa cremosa, o sabor e o aroma são únicos, diferenciando-se dos outros.

A composição de ingredientes conta com mozzarella de búfala, cogumelos shitake, geleia de buriti e passata de tomate Baco orgânico, além do queijo especial. A Venticinque só vem em tamanho grande, por R$119, e não pode ser dividida com outro sabor. A pizza estará disponível nas duas unidades da Baco e na Casa Baco do Casa Park, até o fim do estoque do Morro Azul.