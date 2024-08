Leo Santana e Ana Castela lançam ‘2 Descaradinhos’, ouça:

Ana Castela e Léo Santana fizeram uma parceria e juntos acabam de lançar ‘2 Descaradinhos’. A faixa faz parte da segunda etapa do projeto “Léo & Elas”.

O DVD foi gravado no Mineirão, em Belo Horizonte, em março deste ano, e contou com a participação de astros da música brasileira como IZA, Simone Mendes, Ivete Sangalo e Mari Fernandez.

“É um projeto que contará exclusivamente com a participação de mulheres. O Brasil possui uma enorme diversidade de cantoras femininas”, comentou o artista em entrevista à Billboard Brasil durante o Carnatal em dezembro do ano passado.

Em seu perfil no Instagram, Leo Santana escreveu: “Quem já teve uma história bem DESCARADINHA com alguém vai se identificar com nessa, né?”, brincou a cantora com seus seguidores.

“Ana Castela é uma artista que vem crescendo e cada mais mostrando a sua força. Sempre admirei a voz, o talento e o carisma que ela tem. Vai ser um prazer ter ela comigo nesse projeto”, comentou Léo Santana.

Veja a letra de ‘2 Descaradinhos’, de Leo Santana e Ana Castela

A música ‘2 Descaradinhos’, fruto da colaboração entre Ana Castela e Léo Santana, fala sobre essência de uma relação turbulenta e apaixonada. Com uma letra que reflete o vaivém de sentimentos e a intensidade dos relacionamentos modernos, a faixa explora a dinâmica de brigas e reconciliações entre casais. Veja:

“É um tal de bloquear, depois desbloquear

Solteiros e comprometidos

Cê sai e não pega ninguém

E eu fico nessa vibe aí também

Eu falo que te odeio

Eu digo não quero

Arquivo nossas fotos

Mas o pente é certo

A gente não abre mão

De fazer amor gostosão

Ninguém entende e eu nem dou explicação

Dois discaradin

Treta o dia todo

Mas a noite vem ni mim (isso eu não posso negar)

Gosto quando você bota bem

Devagarin eu fico facin facin facin

Dois discaradin

Treta o dia todo

Mas a noite senta em mim (sento sim)

Eu fico fraquin fraquin fraquin”

