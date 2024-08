Emma Roberts sobre interpretar Britney Spears: ‘É meu verdadeiro sonho’

A atriz Emma Roberts vem se preparando para interpretar Britney Spears por mais da metade de sua vida.

Em uma entrevista para a revista Cosmopolitan, a estrela de Space Cadet, de 33 anos, foi questionada sobre os recentes comentários da assistente de longa data de Britney Spears, Felicia Culotta, que sugeriu Emma Roberts como a atriz ideal para viver a superestrela pop na adaptação cinematográfica das memórias best-seller The Woman In Me, de Britney Spears.

“Eu pensei, ‘Eu amo a assistente dela!’ Quer dizer, interpretar Britney Spears é o meu verdadeiro sonho”, disse Roberts sobre a entrevista de Culotta ao TMZ, na qual a assistente destacou que os papéis de Emma Roberts como estrela infantil em programas da Nickelodeon, como Unfabulous, eram um bom paralelo aos primeiros anos de Britney no The All-New Mickey Mouse Club.

“É só um boato, mas espero que se torne realidade. Lembro-me de me trancar no meu quarto, ouvir In the Zone [de 2003] e dizer: ‘Não posso sair daqui até memorizar todas as letras’,” disse Emma Roberts ao Cosmopolitan.

“Quer dizer, eu canto Britney para o meu filho durante o banho o tempo todo”, disse Emma Roberts à revista sobre seu filho de quatro anos, Rhodes, com o ex Garrett Hudland. “Sempre penso: ‘Meu Deus, ele deve achar que sou muito estranha.’ Isso é coisa de pais millennials,” brincou a atriz.

O livro de Britney Spears estreou no topo da lista de best-sellers do New York Times no ano passado e, após uma disputa acirrada, a Universal adquiriu os direitos para adaptá-lo ao cinema. O filme será dirigido por Jon M. Chu, de ‘Wicked’, com produção de Marc Platt.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o elenco ou o cronograma de filmagem, embora Felicia Culotta tenha sugerido alguns nomes, como Timothée Chalamet para interpretar o ex de Britney Spears, Justin Timberlake, e Drew Barrymore como a assistente de longa data da cantora.

Mais cedo, no ‘X’, a cantora Britney Spears revelou que estava envolvida em um “projeto secreto” com Platt. “Estou animada para contar aos meus fãs que estou trabalhando em um projeto secreto com #MarcPlatt. Ele sempre produziu meus filmes favoritos… fiquem atentos”, escreveu ela.

Excited to share with my fans that I’ve been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned — Britney Spears (@britneyspears) August 1, 2024

Emma Roberts fala sobre ser parte de uma família de artistas

Em junho deste ano, Emma Roberts participou do podcast Table For Two, apresentado por Bruce Buzzi, onde falou sobre as críticas que recebe por ser considerada uma “nepo baby”, devido ao fato de ser sobrinha de Julia Roberts e filha do ator Eric Roberts.

“Por que ninguém critica George Clooney por ser um ‘nepo baby’? Sinto que as jovens atrizes enfrentam mais esse tipo de crítica sobre nepotismo. Não vejo muitas pessoas criticando os filhos de atores famosos. Não acho que alguém deva ser criticado por querer perseguir seu sonho“, comentou Emma.

Ela também falou sobre a percepção que as pessoas têm de sua carreira: “É isso que sempre digo: as pessoas só veem suas conquistas porque elas só enxergam quando você está no pôster de um filme. Elas não percebem toda a rejeição que enfrentamos ao longo do caminho. Eu sempre sou muito transparente sobre as audições que fiz e não consegui o papel. Acho importante discutir isso — caso contrário, as pessoas acham que tudo foi fácil, linear e sem desafios. Mas, claro, parece assim para quem está de fora“, concluiu Emma Roberts.

A atriz já trabalhou em produções como American Horror Story, Pânico 4 e Madame Web. Seu próximo filme, Space Cadet (‘Uma Astronauta Quase Perfeita’) estreou em julho deste ano.