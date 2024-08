Menos é Mais lança versão de ‘Corazón Partio’, de Alejandro Sanz, ouça:

O grupo Menos é Mais, conhecido por suas inovações no pagode, traz uma nova versão para o hit mundial ‘Corazón Partío’ de Alejandro Sanz. A faixa, chamada ‘Coração Partido’, transforma o sucesso espanhol em um pagode contagiante e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Com quase 3 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube, o Menos é Mais continua a atrair multidões com seu estilo único de pagode. Duzão, Paulinho, Goes e Ramon decidiram adicionar um toque especial ao clássico internacional, criando uma versão em português que fala sobre um relacionamento rompido devido a um erro de uma das partes. A letra expressa a frustração de um homem pela ex-amada e a sua determinação em seguir em frente.

“Estamos muito empolgados para o lançamento. Regravar um sucesso como ‘Corazón Partío’ é uma grande responsabilidade, mas acreditamos que a versão em pagode ficou fantástica. Tenho certeza de que todos vão curtir e dançar muito com a gente”, diz Duzão.

Goes acrescenta: “A música foi um grande sucesso no último Churrasquinho, e o público adorou a nova versão. Ela é perfeita para um bom pagode com os amigos.” A nova faixa também tem sido bem recebida nos shows recentes do Menos é Mais, onde o público tem cantado em coro.

No Instagram, o grupo comemorou o lançamento: “De copo cheio e coração partido você já pode viciar dando play nesse HIT aqui, corazón” disseram.

O videoclipe de ‘Coração Partido’, do Menos é Mais foi gravado em agosto em um bar em Brasília, a cidade natal do grupo, e captura o clima descontraído entre amigos.

Música de Menos é Mais ficou famosa no Brasil em 2001

O hit “Corazón Partío” de Alejandro Sanz, lançada em 1998, conquistou uma notoriedade significativa no Brasil no ano de 2001. A música foi tema da novela ‘Torre de Babel‘, da Rede Globo. Seu ritmo envolvente e a emotiva letra sobre a dor de um rompimento amoroso capturaram a atenção de fãs de diferentes gêneros musicais, consolidando a canção como um dos grandes sucessos internacionais no país. A novela teve autoria de Silvio de Abreu e embalou a história personagem Shirley (Karina Barum), e foi uma das faixas que ajudou muito na venda do CD da trilha da novela na época.

Em 2005, Alejandro Sanz também esteve presente em novelas brasileiras. Na novela Salve Jorge, também da Rede Globo, de 2018, Ivete Sangalo e Alejandro Sanz gravaram juntos “No me compares” para embalar as idas e vindas de Helô (Giovanna Antonelli) e Stênio (Alexandre Nero).

Veja o videoclipe ‘Coração Partido‘: