Ice Spice compartilha sua rotina de exercícios físicos

Na última quinta-feira (29), Ice Spice postou um vídeo de sua rotina de exercícios físicos no Instagram. “Nós vencemos as acusações, querido”, escreveu ela, ignorando as alegações do uso do Ozempic.

Nos comentários da postagem ela recebeu o carinho de fãs e amigos como Chloe Bailey, Saweetie, Bktherula e outros. “Corpo no ponto”, escreveu Chloe.

No último dia 19 de agosto, Ice Spice usou o X Spaces para falar sobre seu peso.

“Na verdade, vim aqui para falar sobre isso bem rápido. Gostaria que vocês nunca tivessem aprendido a palavra Ozempic. Isso é uma coisa que eu desejo. Oh meu Deus! Tipo, o que é Ozempic? Que porra é essa? Genuinamente, o que é isso?”, afirmou.

“Seu preguiçoso nunca ouviu falar de academia? Chama-se academia, chama-se alimentação saudável, chama-se estar em turnê. Tipo, que diabos? Talvez se eu ficasse sentado em casa o dia todo, seria mais fácil permanecer grande“, disse.

Vale lembrar que a rapper de 24 anos está encerrando sua turnê Y2K! World Tour em Miami com um show no sábado (31).

Vale destacar que Ice Spice lançou seu o Y2K!, seu álbum de estreia em julho com participações de Gunna, Travis Scott e Central Cee.

Ice Spice lançou uma edição especial de seu novo álbum Y2K!, em vinil verde, que já está disponível para venda no Brasil através da Universal Music, via Capitol Records, pelo valor de R$ 229,90.

Confira:

Confira: