4 lançamentos imperdíveis do Max em setembro

O catálogo do Max está repleto de novidades imperdíveis para setembro. Começando com a estreia da tão aguardada série “Pinguim”, primeira produção derivada de “The Batman”, estrelado por Robert Pattinson, e a última temporada de “My Brilliant Friend”, que explora o drama entre duas amigas.

Na categoria ação, tem o filme “Guerra Civil”, estrelado pelo ator brasileiro Wagner Moura. Para os apaixonados por reality show, “Menos é Demais” é o grande destaque do mês. A seguir, confira mais detalhes sobre as estreias de setembro no Max!

1. My Brilliant Friend – 4ª temporada (09/09)

“My Brilliant Friend” acompanha o drama de duas amigas desde a infância até a vida adulta (Imagem: Reprodução digital | MAX)

Baseada nos livros da série napolitana de Elena Ferrante, “My Brilliant Friend” acompanha a história de Elena Greco (Lenu) e Raffaella Cerullo (Lila), duas meninas que se conhecem na década de 1950 em um bairro pobre de Nápoles, Itália. A série retrata a complexa amizade delas, desde a infância até a vida adulta, destacando como a relação oscila entre admiração, inveja e dependência. Ao longo das temporadas, a história de Lenu e Lila também permite ao público explorar as mudanças sociais e políticas do país. A quarta e última temporada promete um desfecho emocionante.

2. Guerra Civil (13/09)

“Guerra Civil” narra a jornada de uma fotojornalista, um repórter e dois amigos durante uma guerra nos Estados Unidos (Imagem: Reprodução digital | A24 e Entertainment Film Distributors)

Estrelado por Wagner Moura e Kirsten Dunst, “Guerra Civil” é ambientado em um mundo distópico, onde os Estados Unidos vive uma guerra. Na trama, uma fotojornalista e um repórter embarcam em uma jornada para chegar a Washington D.C, com o intuito de conseguir um furo de reportagem com o Presidente antes que a oposição chegue a capital e o derrube do poder.

Ao longo da jornada, outros personagens se juntam a eles: Sammy (Sthepen Henderson), um jornalista experiente do New York Times e amigo de longa data da dupla, e Jesse (Cailee Spaeny), uma jovem que aspira ser fotojornalista. Conforme percorrem o caminho, eles assistem aos horrores da guerra, tornam-se vítimas e lutam contra conflitos internos.

3. Pinguim – 1º episódio (19/09)

“Pinguim” acompanha a transformação do magnata Oswald Cobblepot no vilão dos filmes de Batman (Imagem: Reprodução digital | 6th & Idaho e DC Comics)

Derivada da produção original “The Batman” (2022), a série “Pinguim” acompanha o personagem de mesmo nome no submundo do crime de Gotham City. Segundo a sinopse, a trama mostra “a transformação de Oswald Cobblepot (Colin Farrell) de um desconhecido desfigurado para um famoso gângster de Gotham”. Além destes detalhes, pouco foi revelado sobre a produção, o que se sabe até o momento é que a obra terá oito capítulos, liberados aos domingos a partir do dia 29 de setembro.

4. Menos é Demais – 5ª temporada (21/09)

“Menos é Demais” acompanha as apresentadoras Cora Fernandes e Bárbara Vieira transformando vidas e lares por meio do consumo consciente (Imagem: Reprodução digital | MAX)

Uma produção original do Max, “Menos é Demais” retorna em setembro com uma temporada inédita. As apresentadoras Cora Fernandes e Bárbara Vieira estão de volta para transformar vidas e lares por meio do consumo consciente. Nesta quinta edição, o reality promete uma jornada envolvente, com a participação de convidados especiais, incluindo o apresentador e estilista Arlindo Grund e a influenciadora digital Karol Pinheiro. Ao todo, serão disponibilizados 10 episódios, lançados semanalmente.