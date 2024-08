Fatman Scoop: quem foi o rapper de 53 anos que morreu após desmaiar em show

O rapper e produtor Fatman Scoop, morreu aos 53 anos, nesta última sexta-feira (30), depois de passar mal durante uma apresentação na cidade de Hamden, nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pela MN25, a agência do artista, e a causa da morte não foi divulgada. Todavia, segundo o site TMZ, o músico desmaiou no palco, e havia sido levado às pressas ao hospital pela equipe, que tentou reanimá-lo, mas sem sucesso.

Através das redes sociais, a equipe de Fatman Scoop confirmou seu falecimento. "Ontem à noite, o mundo perdeu uma alma radiante, um farol de luz no palco e na vida", diz o post. "Fatman Scoop não era apenas um artista de classe mundial, ele era pai, irmão, tio e amigo. Ele era o riso em nossas vidas, uma fonte constante de apoio, força e coragem inabaláveis", acrescentou.

"Scoop era uma figura querida no mundo da música, cujo trabalho era amado por inúmeros fãs em todo o mundo. Sua voz icônica, energia contagiante e grande personalidade deixaram uma marca indelével na indústria, e seu legado viverá através de sua música atemporal. Fatman Scoop foi um membro valioso da família MN2S por 15 anos, e sua perda é profundamente sentida por todos nós", conclui o comunicado.

Quem foi o rapper Fatman Scoop?

Fatman Scoop nasceu em 6 de agosto de 1971, na cidade de Nova York, e conquistou o estrelato por volta de 1999, quando lançou a música ‘Be Faithful’, onde alcançou o topo do Reino Unido, em 2003.

O rapper também possui trabalhos de êxito em parceria de Missy Elliott e Ciara, em ‘Lose Control’, responsável por uma estatueta no Grammy Awards, na categoria de "Melhor Videoclipe", tendo sido indicada também em "Melhor Canção de Rap", além de ‘It’s Like That’, com Mariah Carey, que impulsionaram a sua carreira a partir de 2005.

Ao longo dos últimos anos, Fatman Scoop participou da 16ª temporada do Celebrity Big Brother, no Reino Unido, em 2015, onde foi o terceiro eliminado, e emplacou inúmeras outras colaborações musicais. A mais recente, inclusive, foi ‘No Popocorn’, de Tech N9ne, que saiu em julho nas plataformas digitais.

