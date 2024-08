Lauana Prado utilizou as redes sociais neste sábado (31), e se pronunciou sobre o caso de um homem que foi morto a tiros durante seu show realizado no Marília Rodeo Music, no interior de São Paulo.

A cantora sertaneja precisou abandonar o palco às pressas durante a apresentação pela região, após um policial militar de folga efetuar vários disparos. A vítima, não identificada, foi atingida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Através dos Stories do Instagram, Lauana Prado tranquilizou os fãs sobre o episódio, e descreveu o momento de desespero. "Como vocês estão acompanhando, na madrugada de hoje aconteceu um episódio lamentável no show em Marília. Fiz questão de vir aqui pessoalmente falar sobre o assunto. No meio do show, a gente foi surpreendido por uma pessoa portando uma arma de fogo que, infelizmente, matou uma pessoa e feriu outra", disse.

A cantora, por sua vez, lamentou a proporção da situação, em que o autor dos disparos foi preso, após o ocorrido. "Está tudo bem comigo e com minha equipe, mas infelizmente aconteceu isso aí, que é muito triste. Quero deixar todo mundo despreocupado, está tudo certo, não aconteceu nada, todo mundo [da equipe] conseguiu rapidamente identificar, e eu só tive que sair correndo. Nessas horas a gente só quer se proteger", pontuou Lauana.

VEJA MAIS: Lauana Prado abre o coração sobre affair com ex-participante de ‘A Fazenda’

O post Lauana Prado se pronuncia após abandonar show com tiroteio e morte foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.