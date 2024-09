Flor Jorge, filha de Seu Jorge, lança primeiro álbum

Flor Jorge está prestes a lançar seu primeiro álbum, intitulado ‘Prima’. O disco estará disponível nas plataformas digitais no dia 6 de setembro, mas antes disso, ela fará uma apresentação no Circo Voador neste domingo, 1 de setembro, abrindo o show da rapper Rapsody.

Este trabalho inédito mistura diversas influências, inclusive as de seu pai, Seu Jorge. Embora não tenha seguido o estilo musical do samba que seu pai popularizou, Flor Jorge adotou alguns aspectos da forma dele de compor.

“Ele tem um jeito de repetir versos nas músicas dele, e eu fiz isso em uma das faixas. Nunca tinha feito antes”, ela revelou em entrevista à Billboard Brasil. A faixa em questão é ‘Poolside’, composta por ela mesma.

Além da composição, Flor tem absorvido a presença de palco do pai desde a infância. “Ele tem uma energia muito elétrica nas apresentações ao vivo. Desde criança, eu anotava as coisas que ele fazia. As transições de uma música para outra, tudo.”

Para o álbum de estreia, Flor preferiu receber a opinião de Seu Jorge apenas quando as músicas estavam quase finalizadas. “Trabalhei de forma completamente independente. Ele sempre torce e aplaude meu trabalho, mas gosto de mostrar tudo para ele no final,” contou a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Queremos! (@queremos)

Flor Jorge mistura Brasil e Estados Unidos em seu novo álbum

Flor, que nasceu no Brasil e vive em Los Angeles há mais de dez anos, gravou seu disco de estreia nos Estados Unidos com amigos que conheceu por lá. “Tem gente criada na Califórnia, mas também pessoas de todo o mundo, do Equador, do Chile.” Segundo ela, essa diversidade influenciou o álbum: “Tem muito mais do que só eu. Cada um está criando sua própria história, de seu próprio jeito”. O resultado é uma mistura de jazz, pop e até influências de animes, como a faixa ‘One Piece’, inspirada em sua paixão pela série.

Flor também colaborou com Pretinho da Serrinha em duas músicas do álbum. “Pensei em adicionar percussão depois que as músicas estavam quase prontas. Enviei para ele dar sua opinião e dei total liberdade”, explica. Na faixa ‘NG4U’, que também conta com a participação de Peu Meurray, a inclusão de sons de pneus trouxe uma mistura única do Rio de Janeiro com a Bahia. “Ficou tão perfeito que não mudei nada,” disse Flor Jorge.

Para o lançamento, Flor mantém expectativas realistas. “Não espero muito, mas estou super animada. Se tiver show, estarei lá. Quero me apresentar como uma nova artista, começando agora, fazendo shows e iniciando minha carreira oficialmente. Temos um projeto, temos um EP, e aqui estou eu. Esta é a minha identidade,” ressaltou a cantora.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis