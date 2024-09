Stevie Wonder lança novo single inspirado na situação política americana

Stevie Wonder, logo após sua impactante apresentação na Convenção Nacional Democrata, lançou uma nova música, perfeitamente sincronizada momento atual político amercicano: ‘Can We Fix Our Nation’s Broken Heart‘. A canção reflete os temas de seu discurso na convenção, onde ele incentivou o público a se engajar na eleição e aproveitar o momento decisivo em que a nação e o mundo se encontram.

“Eu sei da importância da ação”, declarou Stevie Wonder, cantor de 74 anos, ao público. “Agora é o momento de entender onde estamos e o que será preciso para vencer: vencer os corações partidos, vencer os desencantados, vencer os espíritos raivosos — agora é a hora”, convocou o cantor.

“Este é o momento de lembrar quando você conta aos seus filhos onde você estava e o que você fez… Devemos escolher a coragem em vez da complacência. É hora de se levantar!” ele disse, adotando um tom de urgência, “e ir votar!”, disse Wonder.

Ele então motivou a plateia a se esforçar para alcançar “Higher Ground” e lançou uma versão eletrizante de seu sucesso de 1973 com o mesmo título.

Embora a nova canção tenha um tom mais suave, tanto em melodia quanto em letra, comparada a algumas das faixas mais politicamente incisivas de sua carreira de mais de seis décadas, como ‘Livin’ for the City’, a crítica a Nixon ‘You Haven’t Done Nothing, ou até mesmo a espiritualmente temática “Higher Ground”, o significado da música é inconfundível, ouça a música.

Ouça ‘Can We Fix Our Nation’s Broken Heart‘, de Stevie Wonder:

Stevie Wonder criticou Donald Trump em 2021: “Enxergo melhor que você”

O lendário cantor Stevie Wonder não poupou críticas a Donald Trump, presidente dos EUA, quando o assunto é racismo. O músico que completou questionou sobre o dia 19 de junho que comemora a emancipação da escravidão no Texas e nos estados do sul dos EUA.

“Qual é a sensação de comemorar a liberdade que ainda estamos lutando para ter?”, perguntou Stevie Wonder. “Pareceu e ainda parece muito familiar. Eu conheço esta dança, eu já ouvi estas músicas”, afirmou Wonder, se referindo, também, a morte de George Floyd por um policial norte-americano.

Se referindo a Trump, sem mencionar seu nome, Stevie Wonder foi enfático: “há pessoas boas dos dois lados. Isso parece algo que se diz sem compromisso. Um dia, você com certeza vai lamentar”, concluiu.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis