Megan Thee Stallion e BTS anunciam nova colaboração “em breve”

Nesta sexta-feira (30), a conta oficial do BTS no X, repostou uma publicação de Megan Thee Stallion sugerindo que “em breve” virá uma nova colaboração entre eles.

Na última quinta-feira (29), a rapper chamou a atenção dos fãs ao publicar uma série de emojis. O coração roxo deu indícios fortes de ser algo relacionado ao BTS, já que é essa a cor oficial usada pelo grupo e as armys.

“OLÁ?? CORAÇÃO ROXO?? BTS???” uma pessoa comentou na rede social, enquanto outro usuário escreveu: “BTS COLLAB ?? NINGUÉM SE MOVE.”

Vale destacar que será a segunda parceria com o grupo de k-pop. Em 2021, Megan colaborou no remix do single Butter. Há dois meses a artista lançou seu terceiro álbum de estúdio, Megan, que estreou em terceiro lugar na Billboard 200.

Vale lembrar que no momento as atividades do grupo BTS foram pausadas enquanto os membros cumprem o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

“Eu amo o BTS e estava dizendo ao meu empresário: ‘Eu realmente quero fazer uma música com o BTS, não sei o que posso fazer ou o que vamos fazer‘”, ela disse à Entertainment Tonight. “Na mesma época, eles acabaram me procurando e me pedindo para fazer o remix de ‘Butter’. Então, eu pensei, ‘Oh meu Deus’”, finalizou.

Megan Thee Stallion será a apresentadora do MTV VMAs 2024

Megan Thee Stallion foi anunciada como apresentadora do MTV VMAs 2024. O evento será transmitido ao vivo no dia 11 de setembro, de Nova York.

Segundo a Billboard, Megan é a segunda artista a ser apresentadora do evento após se apresentar nele anos antes. Nicki Minaj se apresentou no pré-show em 2010 e co-apresentou o show principal em 2022 e apresentou sozinha em 2023.

Vale destacar que este é o quarto ano consecutivo que um ou mais rappers apresentam o programa. Doja Cat foi apresentadora em 2021, seguida por Jack Harlow, LL Cool J e Nicki Minaj em 2022 e Minaj sozinha em 2023. O programa teve apenas um outro rapper como apresentador, Diddy em 2005.

Esta é a primeira vez que Megan apresenta uma premiação. Ela já apresentou o Saturday Night Live e foi co-apresentadora do The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon.

Vale lembrar que Megan ganhou dois VMAs, melhor hino poderoso em 2019 por Hot Girl Summer e melhor hip-hop em 2020 por Savage. Ela foi indicada a cinco prêmios este ano, melhor colaboração por Wanna Be (com GloRilla), melhor hip hop por Boa e três prêmios técnicos (melhor direção, melhores efeitos visuais e melhor direção de arte), também por Boa.

Confira: