João Bosco & Vinícius lançam ‘Bebida Fluorescente’

A dupla João Bosco & Vinícius lança nesta sexta-feira, 30, a música ‘Bebida Fluorescente’, que traz a colaboração da dupla Guilherme e Benuto. A faixa é destaque no álbum JB&V 21 in Concert,Vol.4.

O álbum, que inclui uma coleção de grandes sucessos, também apresenta novas músicas e conta com a participação de diversos artistas, como Maiara&Maraisa, Léo Magalhães, Israel e Rodolffo, Mari Fernandez e Murilo Huff.

O novo single de João Bosco & Vinicius foi composta por Thales Lessa, Matheus Candotti, Matheus Costa e Lucas Ing. ‘Bebida Fluorescente’ aborda os desafios enfrentados após o fim de um relacionamento, explorando as tentativas de esquecer um grande amor.

“Nossa parceria vem de muito tempo. Guilherme e Benuto são dois irmãos. Mais uma vez foi uma honra tê-los ao nosso lado em um disco que representa tanto pra gente”, fala João Bosco.

“Ficamos felizes demais com essa parceria, temos uma admiração muito grande pelos meninos, certamente aceitamos quando pensaram em nós para participar do novo projeto, a escolha da música ‘Bebida Fluorescente’ combinou demais com a nossa vibe, o povo vai curtir essa união assim como nós”, completam Guilherme &Benuto.

João Bosco & Vinícius falam sobre o JB&V 21 in Concert

Além de ‘Bebida Fluorescente” o Volume 4 de “JB&V in Concert” apresenta novas versões dos sucessos ‘Colo Colo’ e medleys com ‘Sufoco’ e ‘Curtição’ assim como ‘Sorte é Ter Você’ e ‘Terremoto’.

“JB&V 21 in Concert” tem a produção musical conduzida por Ivan Miyazato, com a direção executiva de Rafael Kinock e Luiz Montoya. O volume foi produzido pela Warner Music Brasil, considerada uma das gravadoras mais prestigiadas e reconhecidas mundialmente. Em maio deste ano, João Bosco & Vinícius oficializaram o contrato em um evento especial realizado na sede da empresa no Rio de Janeiro, após meses de negociações detalhadas. A dupla confia no potencial da gravadora, que tem investido cada vez mais no gênero sertanejo, para levar suas músicas a novos horizontes no país.

“Este é um dos momentos mais especiais das nossas carreiras, uma nova fase e um projeto que só veio para enriquecer nossa jornada. Esperamos que todos recebam este Volume 4 de ‘JB&V in Concert’ com o mesmo carinho com que foi gravado,” conclui Vinícius.

Ouça as músicas que já estão disponíveis no novo álbum de João Bosco & Vinícius: