Marvvila lança projeto completo de ”SÓ VVAMO”

Nesta sexta-feira (30), Marvvila lançou o audiovisual completo em todas as plataformas de áudio e YouTube de seu projeto SÓ VVAMO.

Além do lançamento, a cantora anunciou a data do primeiro show do projeto, contando, também, que ele se tornará uma label, ou seja, um selo musical que levará a artista em uma turnê por diversas cidades e estados.

Com mais de 8 milhões de plays no YouTube e 9 milhões no Spotify, as músicas do projeto ‘SÓ VVAMO‘, da cantora Marvvila, já são um sucesso.

“Estou muito orgulhosa desse projeto e ver ele se tornar uma label é muito especial. Entendemos a única forma do público sentir de verdade essa energia do DVD é estando em um show e viver essa experiência junto com todo mundo vai ser demais!’‘, contou.

O projeto audiovisual conta com 17 músicas e cinco convidados: Péricles, Buchecha, Ferrugem, As Pagodeiras e Léo Santana.

Vale lembrar que SÓ VVAMO foi lançado em três partes, conquistando o público pagodeiro aos poucos. Neste projeto, Marvvila realiza um verdadeiro tributo a grandes artistas que serviram de inspiração e de referências em sua carreira, trazendo participações especiais, feats pedidos e releituras de clássicos.

A primeira apresentação ao vivo será realizada no dia 1 de setembro, às 15h, no Clube 4 Linhas, no Rio de Janeiro.

”Eu amo o palco e a energia dos shows. Para mim, é muito importante estar ali e sentir o público. Eu me entreguei totalmente a esse projeto e estou muito animada e feliz com o resultado. Esse primeiro show vai ser a realização de um sonho’‘, finalizou.

O show terá as participações de Péricles, Pagode do Adame, Buchecha, Pagobinho e Cinthia Ribeiro.

Marvvila lança terceiro bloco do projeto ‘SÓ VVAMO’

Dando continuidade ao seu projeto cheio de referências e homenagens, Marvvila libera o terceiro bloco de canções do audiovisual SÓ VVAMO, com participação de Péricles. O EP já está disponível nàs plataformas digitais pela Warner Music e ao seu canal oficial no YouTube, com seis faixas, sendo uma inédita e cinco regravações, que vão de MPB ao samba.

O destaque de Só VVAMO Vol. 3 é a faixa inédita Pode Escrever, de autoria de Bruno Gabryel e Rodrigo Oliveira. Neste pagode raiz de tom romântico, os versos retratam um desabafo profundo de quem, por se sentir desvalorizado dentro de uma relação, promete virar a página e superar: “Pode escrever / vou te esquecer / eu fiz tudo certo pra pessoa errada / quando perceber / o que eu fui pra você / vai lembrar de tudo que perdeu por nada”.

Em colaboração com Péricles, a artista lança dois medleys: a regravação de Feito pra durar e Amei, ambas de autoria do próprio sambista; e a releitura das músicas Canção da despedida e Nosso amor quer paz.

O projeto traz ainda uma faixa/Pot-pourri de Por tão pouco, Como nunca amei ninguém e Vinhos e Lingeries, três grandes sucessos do grupo Exaltasamba, além de Hora da Partida e um medley de A dor desse amor com Quem de nós.

