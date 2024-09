Conheça Julliany Souza, a cantora gospel que entrou na lista das mais ouvidas do Brasil

A cantora Julliany Souza é uma estrela pop em ascensão na vertente do gospel conhecida como worship. Natural de Goiás, aos 26 anos, ela iniciou sua carreira no grupo Casa Worship e, desde 2022, segue como artista solo. Agora, faz sua estreia na Billboard Brasil Hot 100 com a faixa ‘Lindo Momento’, ocupando a posição #100.

Com mais de 1,5 milhão de seguidores e mais de 500 milhões de visualizações no YouTube, Julliany tem conquistado o público com sucessos como ‘A Casa É Sua’, ‘Eu Te Vejo Em Tudo’, ‘Yeshua’ e ‘Sinto Fluir’. Desde o início de sua carreira solo, sua imagem também evoluiu do tradicional visual gospel para um estilo mais ousado, incluindo a adoção do chapéu como parte de seu visual.

Em 2018, Julliany conheceu o cantor e compositor Léo Brandão, e com a colaboração dos músicos Felipe Rodrigues, Ricardinho e Baby, formaram o grupo Casa Worship. A banda se tornou uma das maiores influências para a cantora, junto com a banda australiana Hillsong Worship e a americana Elevation Worship – O termo worship é traduzido para o português como adorar ou adoração.

Ouça ‘Lindo Momento‘ no Spotify:

No início deste mês, a cantora atingiu 80 milhões de streams no Spotify com ‘Lindo Momento‘. Em seu perfil no Instagram, a cantora comemorou o feito: “É clichê, mas tô realmente sem palavras!!! Tentei colocar aqui alguns desses “lindos momentos” que tenho vivido nesses seis meses”, comemorou a cantora em uma sequência de fotos.

Julliany Souza sofreu violência doméstica

Aos 18 anos, Julliany Souza revelou ter sido vítima de violência doméstica. “Entrei em um relacionamento muito jovem e quase perdi a vida”, contou em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo.

“Não é algo que se resolve facilmente, é um processo. A música ‘Essa Casa É Sua Casa’ nasceu dessa experiência e gerou muitos frutos. Quando escolhemos recomeçar em Cristo, essa transformação não é só para nós, mas alcança outros também. O meu recomeço e minha vitória impactaram o Brasil,” contou Julliany.

Raíssa Leal foi inspirada por Julliany Souza nas Olimpíadas de Paris

Durante os Jogos Olímpicos de Paris, Julliany compartilhou uma charge que contrastava os representantes de um momento inclusivo da abertura do evento com a skatista Rayssa Leal. Muitos evangélicos se surpreenderam com a interpretação da obra ‘A Última Ceia’ de Leonardo Da Vinci, que incluiu pessoas de diversas origens e com deficiência.

Rayssa Leal, por sua vez, comemorou sua medalha de bronze com a frase “Jesus é o caminho, a verdade e a vida” em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Veja a publicação da cantora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por julliany souza (@jullianysouza)