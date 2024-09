Menos é Mais transforma hit de Alejandro Sanz em pagode contagiante

Preparem-se para um domingo de muito pagode! O grupo Menos é Mais, comandado pelo carismático Duzão, lançou uma versão incrível de Corazón Partío, o hit de Alejandro Sanz, transformando-o em um verdadeiro pagodinho que vai fazer todo mundo sambar.

A nova faixa, agora intitulada Coração Partido, é a receita perfeita para animar seu final de semana com aquele clima descontraído e irresistível que só o pagode pode proporcionar.

O grupo apostou alto e acertou em cheio ao trazer esse clássico espanhol para o universo do pagode. Se você pensou que Corazón Partío só poderia ser um sucesso nas baladas românticas, prepare-se para ser surpreendido. A nova versão em português capta todo o drama e paixão da original, mas com aquele swing que só o pagode tem.

É como se Duzão e sua turma pegassem o sofrimento do amor e temperassem com uma pitada de alegria e irreverência, transformando a música em um hino de festas e churrascos em família.

A letra em Coração Partido fala sobre um relacionamento que deu errado por causa de um vacilo e mostra como o eu-lírico não quer mais saber da ex-amada, a menos que ela passe pelo mesmo sofrimento que ele enfrentou. Tudo isso com uma batida que vai te fazer querer dançar e cantar junto. Como Duzão mesmo comentou, “A ansiedade está a mil para este lançamento. Estamos muito felizes com esse nosso momento. Corazón Partío já é um sucesso e todo mundo já curtiu muito essa música. É uma responsabilidade enorme regravar esse hit, mas acho que ficou incrível na versão do pagode, tenho certeza que vocês vão curtir e sambar muito com a gente”.

Menos é mais no clima de barzinho

O videoclipe de Coração Partido foi gravado no começo de agosto, em um barzinho em Brasília, e capta perfeitamente o espírito da nova versão da música. O ambiente descontraído e o clima de festa no bar mostram a energia contagiante do grupo, que não perdeu tempo em se divertir e fazer a galera dançar. Com um cenário que lembra aqueles encontros animados com amigos e família, o vídeo está repleto de sorrisos, sorrisos e, claro, muito pagode.

E para você que ainda está com saudades da versão original, vale a pena conferir a incrível colaboração de Alejandro Sanz com Ivete Sangalo em 2007. A versão ao vivo dessa parceria explosiva é um espetáculo à parte e continua a ser um clássico no Brasil.

Não perca tempo e dê o play no vídeo abaixo para conferir a nova versão de Coração Partido. Prepare-se para um domingo cheio de ritmo e diversão com o melhor do pagode!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis