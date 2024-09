Selena Gomez surpreende time de vôlei escolar em Telluride

Selena Gomez, a multifacetada estrela de Love On, surpreendeu o time de vôlei feminino da Telluride High School ao comparecer a um de seus jogos no último sábado, 31 de agosto. Este evento não apenas acendeu os ânimos das jovens atletas, mas também gerou um burburinho considerável na pequena cidade montanhosa, que estava agitada com o Telluride Film Festival.

Gomez, que estava em Telluride para promover seu novo filme, Emilia Pérez, não era esperada no jogo escolar, mas sua visita tornou-se um dos momentos mais comentados do festival. O que parecia ser uma aparição casual tomou proporções significativas quando a estrela, conhecida por sua presença magnética e carisma, decidiu atender a um convite inesperado feito pelo time de vôlei da escola.

O evento começou com uma surpresa que parecia saudar um pouco de normalidade em meio à glamour do festival. Um cartaz de papel laranja brilhante, fixado na Main Street, solicitava a presença de Gomez: “Selena Gomez, por favor, cante o Hino Nacional em um dos nossos jogos em casa”. Embora não tenha sido confirmada a execução do hino nacional pela estrela, sua presença foi o grande atrativo da noite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Os vídeos que surgiram nas redes sociais mostraram Gomez interagindo com os alunos, dando autógrafos e posando para fotos com o time. A postagem no Instagram de Gomez, que exibia um sorriso largo e uma atitude despretensiosa, revelou seu entusiasmo genuíno por ter participado do evento. “Eles pediram!!” Gomez legendou sua postagem, destacando a alegria de sua primeira visita a Telluride.

O impacto da presença de Gomez no jogo foi notável. As imagens da visita rapidamente se espalharam pelas redes sociais, aumentando o interesse e a visibilidade do evento escolar. Gomez, com sua base de fãs sólida e influência na mídia, trouxe um brilho inesperado para um evento que, sem sua presença, teria passado relativamente despercebido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Telluride Middle/High School (@telluridemiddlehighschool)

Selena Gomez no filme “Emilia Pérez”

Enquanto a cidade se animava com a presença de Gomez no jogo de vôlei, o festival estava em plena atividade, com a estreia de Emilia Pérez gerando entusiasmo entre críticos e espectadores.

O filme, dirigido por Jacques Audiard e estrelado por Gomez, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz, é um policial musical que recebeu aclamação significativa na sua estreia mundial em Cannes, onde o elenco dividiu o prêmio de melhor atriz.

O festival de Telluride, conhecido por sua importância no circuito de festivais de cinema, foi o palco ideal para o lançamento do filme nos Estados Unidos. A aquisição do filme pelo streaming , que promete sua estreia no serviço de streaming em 13 de novembro, é um indicativo claro do potencial comercial e da relevância contínua de Gomez no cenário cinematográfico.

Gomez, que tem se consolidado como uma artista versátil, conseguiu unir suas paixões pelo cinema e pela música em um evento que não só destacou sua estrela em ascensão, mas também trouxe uma sensação de comunidade para o evento esportivo local.

Sua visita inesperada ao jogo de vôlei não só encantou os alunos, mas também reforçou sua imagem como uma celebridade acessível e envolvida em projetos variados.

A combinação de sua presença em um evento escolar e o lançamento de um filme aclamado é um reflexo do seu status multifacetado e da capacidade de captar a atenção tanto em eventos de grande escala quanto em momentos mais íntimos.

O contraste entre sua participação em um jogo de vôlei escolar e a estreia de um filme altamente antecipado sublinha a versatilidade e o apelo universal de Gomez, garantindo que sua influência continue a se expandir de maneiras inesperadas e emocionantes.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis