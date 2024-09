Palhaço do Slipknot quer tocar nas Olimpíadas de 2028 - (crédito: TMJBrazil)

Shawn “Clown” Crahan, o icônico percussionista do Slipknot, está mirando em um novo e inusitado palco para a banda: as Olimpíadas de 2028.

Em uma entrevista explosiva para a Metal Hammer, Clown revelou seus planos audaciosos e como a apresentação histórica do Gojira na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 o inspirou a sonhar grande.

Em um bate-papo revelador, Clown expressou seu desejo de ver o Slipknot se apresentar nos Jogos Olímpicos. “Claro que queremos tocar nas Olimpíadas!” afirmou com entusiasmo. Para Clown, o Slipknot está pronto para expandir seus horizontes e desafiar as convenções do metal, assim como o Gojira fez ao se tornar a primeira banda de metal a abrir a cerimônia olímpica.

“Já fizemos o circuito padrão por 25 anos, e no futuro, queremos estar em todos os lugares”, disse ele, evidenciando a ambição da banda de levar sua música a novos e inesperados palcos. O Slipknot sempre foi conhecido por suas performances intensas e inovadoras, e agora Clown quer que a banda se destaque em um evento global, mostrando que o metal pode ocupar um espaço de destaque em grandes eventos esportivos.

Slipknot nas Olimpíadas: Um Sonho Realizável?

Clown não poupou elogios ao Gojira, que fez história ao se apresentar na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024. “Quando vi a apresentação do Gojira, fiquei arrepiado”, confessou ele. “Fiquei realmente orgulhoso deles. Ver uma banda de metal ser destacada em um evento esportivo tão grandioso foi uma metáfora poderosa para a excelência e a inovação no metal.”

Para Clown, a performance do Gojira representou a medalha de ouro do metal, e ele vê isso como uma grande conquista para o gênero. A inclusão de uma banda de metal em um evento tradicionalmente voltado para a música clássica e o pop é uma prova de que o metal está rompendo barreiras e conquistando novos territórios.

O Slipknot, que já lançou sete álbuns e tem uma carreira de 25 anos, está ansioso para continuar rompendo barreiras e explorando novos desafios. Clown também mencionou que a banda não está mais seguindo o ciclo tradicional de trabalho e pausa, e está aberta a novas e emocionantes oportunidades.

Portanto, se os planos de Clown se concretizarem, as Olimpíadas de 2028 poderão ser palco para uma performance do Slipknot que será tanto inesperada quanto inesquecível. Prepare-se para o inesperado, pois a banda promete continuar a surpreender e desafiar as expectativas.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis