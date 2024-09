Uma nova favorita no ar! Mania de você vem com embate entre protagonistas

O jogo vira o tempo todo com as protagonistas Viola e Luma - (crédito: Globo/Manoella Mello)

Rio de Janeiro — Completando 20 anos como autor titular de novelas da TV Globo, João Emanuel Carneiro tatuou uma particularidade em sua trajetória. Desde a primeira produção — Da cor do pecado, de 2004 —, o novelista mais aclamado pela crítica desse milênio tem como traço marcante a preferência por uma dupla de personagens femininos com uma forte ligação afetiva e enredadas em um duelo. Foi assim com as primas Bel (Mariana Ximenes) e Leona (Carolina Dieckmann) em Cobras & lagartos (2006), com as amigas de infância Flora (Patricia Pillar) e Donatella (Claudia Raia) em A favorita (2008), com Rita/Nina (Debora Falabella) e a ex-madrasta Carminha (Adriana Esteves) na festejadíssima Avenida Brasil (2012) e, mais recentemente, com as irmãs Maíra (Sophie Charlotte) e Vanessa (Leticia Colin) em Todas as flores, um sucesso do Globoplay. A partir desta segunda-feira (9/9), o mago da teledramaturgia está de volta, agora novamente no horário nobre da tevê aberta, com a promessa de eletrizar as noites dos brasileiros com a mesma fórmula poderosa.

Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira) são as amigas e rivais da vez. As duas jovens nasceram no mesmo dia, mas em situações distintas: enquanto Viola tem origem humilde, Luma leva uma vida luxuosa. O encontro entre elas se dá quando Viola se muda com o namorado, Mavi (Chay Suede), para Angra dos Reis, onde Luma, uma recém-formada chef de cozinha, vive, assim como o namorado dela, o caiçara Rudá (Nicolas Prattes). Uma conexão imediata se forma, dando início a uma jornada de cumplicidade que se alterna com a rivalidade a partir do momento em que Viola e Rudá se apaixonam sem se darem conta de que estão traindo Luma. E um grande embate se forma entre as duas guerreiras.

Para João Emanuel Carneiro, a comparação não é leviana: há aqui, sim, nuances fortes da trama central de A favorita, em que as protagonistas se alternavam entre o bem e o mal até que a grande vilã era, enfim, revelada. De acordo com a sinopse de Mania de você, não há, entretanto, um maniqueísmo bem definido nessa espinha dorsal. Ao contrário de Donatella e Flora, Viola e Luma não são mocinhas nem vilãs. São duas mulheres que se veem profundamente envolvidas em uma odisseia íntima de paixão que começa pela culinária até que se converte em uma obsessão pelo mesmo homem. Traço este que, aliás, é o que conecta a narrativa com os versos iniciais da canção de Rita Lee e Roberto de Carvalho que inspirou o título — descaradamente comercial — da obra: "Meu bem, você me dá água na boca", agora, na voz contemporânea e pop de Anitta embalando os clipes de lançamento e a abertura diária.

Todavia, o autor garante que a essência de Mania de você está mais próxima de Cobras & lagartos, com muito romance, intrigas e reviravoltas dentro de um quadrado amoroso. "Os protagonistas são jovens, e jovem é uma página em branco. Tudo pode acontecer com ele. Essa é uma história de paixão e obsessão amorosa", resumiu o criador. "São esses encontros da vida que se tornam mania, obsessão. Mas também é uma história sobre temas universais, como amor e poder", acrescenta João Emanuel Carneiro.













Intenso e fora do clichê

"O que é intenso, borbulha o tempo todo", concorda Gabz, uma quase estreante em novelas e já alçada a protagonista após ter feito Ciranda de pedra (2008) e Malhação (2019) e uma participação em flash back em Viver a vida (2009). Para a jovem atriz, Mania de você promove uma interessante mistura entre duas mulheres muito parecidas e, ao mesmo tempo, bem distantes. "Elas têm realidades e valores diferentes. Viola teve uma vida muito difícil, mas foi apresentada muito cedo ao afeto, e isso é um ponto alto que a diferencia da Luma", explica a carioca de 25 anos, recém-saída da série original Da ponte pra lá (2023), da Max.

Para Ágatha Moreira, o embate de Viola e Luma se trata de uma rivalidade feminina fora do clichê. "O que cria essa rivalidade é o que a vida impõe, quando coloca as personagens em caminhos onde o jogo vira o tempo todo", argumenta a atriz de 32 anos. Na história, Luma perdeu a mãe no parto e foi criada por Molina, um empresário frio e altamente egocêntrico, interpretado por Rodrigo Lombardi — que, coincidentemente, também viveu o pai da atriz em Verdades secretas (2015).

Nicolas Prattes e Chay Suede surgem como os protagonistas masculinos que formam com Gabz e Ágatha o quarteto principal. Enquanto Rudá é um jovem puro que nasceu e cresceu na beira da praia, em Angra dos Reis (RJ), Mavi é um rapaz ambicioso, que deseja conquistar o mundo. "O Rudá acorda sabendo que é feliz. Ele não usa despertador, não sabe o que é trânsito. Ele honra o lugar de onde vem. Rudá é muito distante de mim, que nasci com urbanização à flor da pele. Ele tem a sabedoria do silêncio", enaltece Nicolas, de 27 anos. O oposto de Mavi, descrito pelo intérprete como perverso e sem empatia. "O Mavi sempre sonhou fazer parte do universo rico em que vive a mãe, a governanta de um poderoso empresário da segurança cibernética. Ele desenvolve o potencial dele na área de TI, mas a oportunidade não vem e ele decide tomar à força. Ele tem objetivos claros, com certezas na vida. É traumático. O perverso é um lugar-comum para ele. Ele é pouquíssimo empático, é ausente dos próprios sentimentos, como se fosse um telespectador de si mesmo", adianta o ator capixaba de 32 anos.

Uma outra Carminha?

Um dos grandes chamarizes de Mania de você é o retorno de Adriana Esteves às novelas, quatro anos após a controversa Thelma de Amor de mãe. Na ocasião, ela teve o personagem de Chay Suede como filho, e essa parceria parental na ficção se repete. "O Chay é o meu amorzinho. E está sendo um clima de muita paixão esse momento inicial, e eu também adoro trabalhar com gente nova, e gente jovem, além desses reencontros com meus colegas veteranos", observa a atriz. Três anos antes, os dois atores tiveram o primeiro encontro quando viveram a cafetina Laureta e o gigolô Ícaro de Segundo sol, novela que também foi criada por João Emanuel Carneiro. "Estar com Adriana é um privilégio, é só olhar para ela que acontece", elogia o ator capixaba.

Imortalizada pela icônica Carminha de Avenida Brasil, Adriana Esteves falou à Revista sobre essa terceira parceria com o autor. "Sinto que é muita responsabilidade ter essa confiança e receber essa honra de dar vida a três mulheres fortes e tão diferentes criadas pela mente brilhante do João", declarou, sem dar muitos detalhes sobre a nova personagem. "A Mércia, de agora, é um mistério enorme para a história e para mim. Acho que só vou desvendá-la totalmente em março, quando acabarem as gravações", brincou.

Diante da expectativa de uma nova Carminha, Adriana destaca a maior diferença entre as vilãs criadas por João Emanuel Carneiro e interpretadas por ela: a ambiguidade de Mércia. "Carminha era terrível. Esta agora tem mais camadas, e a ambiguidade é uma afinidade, porque me dá liberdade. Gosto de mergulhar internamente e captar infinitas personalidades dentro de mim, gosto de personagens que eu acho que podem muitas coisas. Mércia, mais uma vez, me possibilita isso. É muito difícil explicar os lugares que ela me leva a cavar dentro de mim, eu gosto e tenho essa identificação com esses personagens ambíguos e profundos. É meu grande tesão. Sou apaixonada por psicanálise, eu amo estudar a mente humana. Então, é o tal do presente para mim", afirma.

Maldade, porém, dessas que o telespectador adora ver na tevê, virá de outra fonte. Após a maléfica Gilda de Amor perfeito, uma vilã que fazia crueldades com criança, Mariana Ximenes retorna ao lado sombrio com Ísis — esta, sim, mais próxima do perfil de Carminha. Loiríssima para a nova personagem — que marca seu retorno ao horário nobre após viver a "peste" Clara de Passione (2010) —, a atriz com feições de boneca dá vida a uma mulher jovem, linda, rica e sem nenhum escrúpulo, que aplica o golpe do baú em um cara bem-nascido, Henrique (Antônio Saboia), filho da ricaça Berta (Eliane Giardini), e mantém uma ligação amorosa com o boa-vida Guga (Allan Souza Lima), um empregado metido a Don Juan. "Clara e Gilda eram mais frias e secas", compara a atriz, "mas a Ísis é uma vilã divertida, do jeito que o povo gosta e que o João Emanuel sabe criar como ninguém".

Mania de Você traz, ainda, no elenco, nomes como Rodrigo Lombardi, Thalita Carauta, Samuel de Assis, Alanis Guillen, Bruno Montaleone, Ana Beatriz Nogueira, Ângelo Antônio, David Junior, Eriberto Leão, Mariana Santos, Vanessa Bueno, Danilo Grangheia, Paulo Mendes, Gi Ferreira e Duda Batsow, entre outros. Na escrita, João Emanuel Carneiro conta com a colaboração de Eliane Garcia, Marcia Prates, Marina Luisa Silva e Zé Dassilva e pesquisa de texto de Marta Rangel. A novela tem direção artística de Carlos Araújo, direção geral de Noa Bressane e direção de Isabella Teixeira, Philippe Barcinski, Guilherme Azevedo e Igor Verde. A produção é de Gustavo Rebelo, Luis Otavio e Lucas Zardo, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.

*O repórter viajou a convite da Rede Globo