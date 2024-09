Seo In Guk realiza primeiro fanmeeting no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

No último sábado (24), o ator coreano Seo In Guk realizou o primeiro fanmeeting no Brasil. O evento aconteceu no Vibra, em São Paulo e reuniu fãs que lotaram a casa de shows.

Durante a apresentação, ele cantou suas músicas de sucesso, contou curiosidades das gravações das séries que protagonizou e interagiu com fãs no palco.

Por um sorteio, foram escolhidas três fãs que puderam subir ao palco e recriar cenas de seus dramas de sucesso.

Na última quinta-feira (29), o artista publicou fotos no Instagram dos bastidores da apresentação em solo brasileiro e agradeceu o carinho. “Obrigado Brasil“, escreveu na legenda.

“Finalmente vou para o Brasil. Obrigado por acompanharem meus dramas e minha carreira musical”, afirmou quando o evento foi anunciado.

Em uma entrevista para o Splash, do UOL, Seo In Guk falou sobre seus projetos futuros.

“Depois do fan meeting no Brasil, vou lançar um disco japonês no dia 31 de agosto e farei um novo drama antes do ano acabar. Os fãs vão me ver bastante esse ano, espero que eles fiquem felizes“, adiantou.

Vale lembrar que durante o evento, ele prometeu voltar no próximo ano para um novo encontro com as fãs brasileiras.

Conheça 3 k-dramas com Seo In Guk para maratonar

Seo In Guk é reconhecido como um dos artistas mais talentosos da Coreia do Sul, destacando-se tanto na carreira musical quanto em papéis memoráveis em dramas coreanos. Sua jornada na indústria do entretenimento começou com uma vitória no programa de talentos Superstar K em 2009. Desde então, ele lançou vários álbuns e singles que alcançaram o topo das paradas musicais sul-coreanas.

Como ator, Seo In Guk cativou o público com suas performances em dramas icônicos. Reply 1997 capturou a nostalgia dos anos 90 e se tornou um marco na televisão coreana. Shopping King Louie foi um drama envolvente sobre um herdeiro amnésico em busca de identidade e amor verdadeiro.

Desgraça ao Seu Dispor explorou temas de vida e morte em uma história emocionante de romance e fantasia. Seu drama mais recente, Death’s Game, oferece uma trama intensa e intrigante, demonstrando sua versatilidade como ator.

A voz distinta e as habilidades impressionantes de atuação de Seo In Guk conquistaram o coração de muitos fãs, tornando-o uma figura querida e respeitada na indústria do entretenimento, tanto na Coreia do Sul quanto globalmente.

O “1º fan meeting no Brasil – Seo In Guk ao Seu Dispor” promete uma experiência inesquecível, com interações diretas, performances exclusivas e momentos únicos compartilhados entre o artista e seus admiradores.

Confira 3 k-dramas para maratonar:

Com 16 episódios, Desgraça ao Seu Dispor está na Netflix. “Uma mulher com pouco tempo de vida e um homem com o superpoder de destruir o mundo descobrem o significado do amor“, diz a sinopse do drama de 2021.

Com 18 episódios, Café Minamdang também está na Netflix. “Um estabelecimento suspeito, que oferece os serviços de um xamã onisciente, atrai a atenção de uma policial obstinada”, afirma a sinopse da série de 2022.

Com 8 episódios, o Death’s Game (O Jogo da Morte), está no Prime Video. “À beira de ir para o inferno, Yee-jae (Seo In Guk) deve passar por doze vidas separadas e doze mortes separadas neste drama de reencarnação”, revela a sinopse da série deste ano.

Confira:

