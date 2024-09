Feid encerra turnê no México com ingressos esgotados - (crédito: TMJBrazil)

O cantor Feid, também conhecido como Ferxxo, encerrou sua turnê no México com todos os shows com ingressos esgotados.

Vale destacar que o México é a mais recente testemunha do sucesso de Ferxxo já que o cantor, compositor e produtor teve shows esgotados nas três praças mais importantes do território asteca (Cidade do Mexico, Monterrey e Guadalajara), reunindo mais de 150.000 pessoas.

No repertório, os sucessos como Si Te La Encuentras Por Así, Classy 101, Normal, Bubalu, Ferxxo 100, Friki, Luna, Brickell e Sorry 4 That Much .

A esta lista de sucessos se deve acrescentar uma das canções mais esperadas do verão, Se Me Olvida, uma colaboração entre Feid e Maisak, que mergulha na angústia de perder o amor da sua vida e pensar nela enquanto tenta seguir em frente.

Vale destacar o impacto de Se Me Olvida nas redes sociais, poucas horas depois de sua estreia, já era uma sensação viral no TikTok, acumulando mais de 50 mil criações com o som original, enquanto no Instagram, o simples trailer acumulou mais de 11 milhões de visualizações.

Vale lembrar que Feid acaba de lançar toda a sua discografia em formato vinil, que certamente se tornará um item de colecionador.

Feid encerra turnê em Miami com primeiro show em um estádio

O cantor Feid encerrou sua Ferxxocalipsis Tour 2024 com seu primeiro show em um estádio no Hard Rock Stadium em Miami, nos Estados Unidos.

Segundo a Billboard, o evento começou com a transmissão ao vivo do jogo da Copa América Colômbia x Panamá em um telão na área externa. Logo após o término da partida, DJs animaram a multidão com um set de 40 minutos de reggaeton.

No repertório do artista estavam Alakran, 50 Palos, Chimbita, Lady Mi Amor e Castigo. “Olá, mor [amor], como vai? Vamos parchar [festa] em Miami com el Ferxxo”, disse.

Vale destacar que Feid entregou quase 40 de seus sucessos, consecutivos, de Bubalu a El Cielo a Prohibidox a Porfa a Feliz Cumpleaños, Ferxxo a Monastery. Os lançamentos mais recentes não ficaram de fora como Brickell, Luces de Tecno e Sorry 4 That Much.

O palco incluía 18 grandes painéis de LED, imagens de desenhos animados e escadas industriais, o cenário levou os fãs à cidade imaginária de Feid, que é sombria e misteriosa, mas vibrante e emocionante. A banda foi composta pelo guitarrista Pedro Mejía, o DJ SEBAXXSS e a backing vocal Mariana, que também é sua prima.

Depois de duas trocas de roupa, todas seguindo sua estética verde e branca, o artista colombiano cantou sucessos como Le Pido a Dios, para o qual se juntou ao convidado surpresa DJ Premier, Normal, Ferxxo100, Hey Mor e Classy 101 antes de encerrar o show com Luna.