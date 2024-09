Lana Del Rey fala sobre rumores de namoro com Jeremy Dufrene

Na último sábado (31), Lana Del Rey comentou em uma postagem no Instagram que alegou ter uma “atualização sobre o novo homem de Lana Del Rey”. O conteúdo da atualização seria sobre um suposto romance com Jeremy Dufrene.

Marcando Del Rey na postagem, a conta na rede social afirmou que Dufrene, “o novo namorado de Lana, é um guia turístico de crocodilos… que também se separou recentemente de sua esposa. A filha de Jeremy acessou o Twitter/X para compartilhar que descobriu sobre o novo romance de seu pai com a cantora através das redes sociais e seus pensamentos sobre tudo o que está acontecendo.”

A postagem agora editada apresentava originalmente uma captura de tela de uma suposta troca de mensagens de texto entre Dufrene e sua “filha” sobre seu suposto relacionamento com a estrela. A publicação mostrou um tweet da garota que dizia: “ele não entende de redes sociais, estou chorando” e “todo mundo está brigando”.

A postagem no Instagram foi atualizada posteriormente para mostrar um tweet diferente que dizia: “Mal falo com meu pai e muito menos me importo com a vida amorosa dele. Estou chocado com quem ele está namorando.”

“Não”, ela escreveu em um comentário no post do Instagram.

“Além disso, essa não é a filha dele no Twitter”, escreveu em um segundo comentário.

Segundo a Billboard, Lana Del Rey e Jeremy Dufrene foram vistos de mãos dadas recentemente no Reino Unido, no Reading & Leeds Festival. Ela já foi fotografada com ele em 2019, durante um passeio por pântanos ao sul de Nova Orleans, na ocasião, ela postou a legenda: “Jeremy, deixe-me ser o capitão do Arthur’s Air Boat Tours x”.

Um vídeo postado no TMZ, mostra que Jeremy não tem medo de se aproximar de crocodilos. Em um clipe, ele atrai um deles para a lateral do barco, alimentando o jacaré com frango cru.

Vale destacar que ela tocou no Reading & Leeds em agosto. Seu set foi encurtado inesperadamente quando seu microfone foi desligado durante uma queima de fogos de artifício no festival.

“Devido a um erro da equipe de produção do Reading, acidentalmente interrompemos o incrível set de Lana Del Rey em 5 minutos, pedimos desculpas sem reservas a Lana e seus fãs”, disse um comunicado do festival no dia seguinte, antes da apresentação dela no Palco de Leeds.

Lana Del Rey estaria namorando, caso repercurte na web

Lana Del Rey foi recentemente vista em Londres na companhia de Jeremy Dufrene, seu possível novo namorado.

Eles foram flagrados juntos no Festival de Leeds, fazendo compras em uma famosa loja de departamentos e jantando em um pub londrino, o que aumentou ainda mais as especulações online sobre um novo romance na vida da cantora Lana del Rey.

Na última terça-feira (28), o suposto romance de Lana Del Rey com Jeremy Dufrene ganhou grande destaque nas redes sociais, gerando mais de 100 mil menções no X e acumulando cerca de 500 mil visualizações em vídeos relacionados no TikTok. Os fãs da cantora estão comentando ativamente sobre as recentes aparições do casal juntos, e muitos expressam curiosidade sobre a veracidade do relacionamento.

O relacionamento entre Lana Del Rey e Jeremy Dufrene teria começado em março de 2019, quando a cantora fez um passeio de aerobarco na Louisiana.