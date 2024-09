Governo do Reino Unido investiga ‘preço dinâmico’ de ingressos para show do Oasis - (crédito: TMJBrazil)

Nesta segunda-feira (2), foi informado que a Ticketmaster terá que se explicar sobre problemas enfrentados durante a venda de ingressos para os shows do Oasis.

Lisa Nandy, a ministra da cultura do Reino Unido, prometeu investigar o uso de “preços dinâmicos” pela Ticketmaster, que viu os preços dos ingressos dispararem centenas de libras enquanto os fãs estavam em filas online esperando para comprá-los.

De acordo com a Variety, alguns fãs teriam abandonado suas compras depois de passar horas tentando comprá-las depois que os preços subiram para 200 libras enquanto estavam online. Outros milhares não conseguiram comprar ingressos, forçando-os a recorrer a sites de revenda de ingressos.

Nandy disse à BBC que planeja acabar com as “revendas fraudulentas” e garantir que os ingressos sejam vendidos “a preços justos”, acrescentando que era “deprimente ver preços imensamente inflacionados, excluindo os fãs comuns”.

O governo deverá realizar uma consulta sobre sites de revenda de ingressos ainda este ano. Os preços dinâmicos serão agora incluídos no âmbito da pesquisa, acrescentando que os ministros analisariam “questões relacionadas com a transparência e a utilização de preços dinâmicos, incluindo a tecnologia em torno dos sistemas de filas que os incentivam”.

Segundo a BBC, a ministra do Trabalho Lucy Powell, estava entre os que gastaram mais que o dobro do custo originalmente cotado de um ingresso do Oasis devido ao preço dinâmico.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a Ticketmaster se vê envolvida com problemas após venda de ingressos com grande demanda.

No ano passado, o Senado dos Estados Unidos concordou com uma audiência sobre a falta de concorrência na indústria de ingressos para shows depois que a demanda por ingressos para Taylor Swift resultou em uma grande falha no serviço.

“As altas taxas, interrupções no site e cancelamentos que os clientes experimentaram mostram como a posição dominante da Ticketmaster no mercado significa que a empresa não enfrenta qualquer pressão para inovar e melhorar continuamente”, disse a senadora Amy Klobuchar na época.

“É por isso que realizaremos uma audiência sobre como a consolidação na indústria de entretenimento ao vivo e de ingressos prejudica tanto os clientes quanto os artistas. Quando não há concorrência para incentivar melhores serviços e preços justos, todos sofremos as consequências.”, finalizou.

Reproduções do Oasis nas plataformas digitais aumentam

15 anos após a separação do Oasis, os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram o retorno da banda para uma turnê em 2025. Com essa notícia, o número de reproduções diárias nas plataformas digitais aumentaram.

No domingo (25), as contas oficiais do Oasis postaram que fariam um anúncio na terça-feira (27), provocando a curiosidade dos fãs sobre um possível retorno.

Antes do teaser, as reproduções diárias do Oasis nos Estados Unidos giravam em torno da marca de 750.000, com a banda ganhando 754.000 streams no último sábado (24), de acordo com a Luminate; já no domingo (25), o número foi para 820.000 streams.

De acordo com a Billboard, à medida que a expectativa aumentava para o anúncio do Oasis, na segunda-feira atingiu 1,31 milhão de streams. Assim que a turnê Oasis Live ’25 foi revelada na manhã de terça-feira (27), o total de reproduções foi de 2,80 milhões nos Estados Unidos.