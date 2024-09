Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (3/9)

A MELHOR ORIENTAÇÃO.

Data estelar: Marte e Netuno em quadratura.

Esses sonhos vívidos que te despertam no meio da madrugada e que, mesmo não podendo ser decifrados de imediato, te deixam a sensação de que algo importante está acontecendo ou a caminho, são mensagens de tua alma, uma maneira eficiente de te lembrar de que há vida mais abundante além do que acontece na vigília, na qual tentas te orientar por meio da lógica objetiva e pragmática, mas que se te permites valorizar os sinais transmitidos através dos sonhos, a orientação será mais segura.

Se há muito mais entre o céu e a terra do que a vã filosofia pragmática de nossa humanidade ensina, o acesso a esse “algo mais” não é privilégio de pessoas especiais, todo ser humano é senciente, capaz de perceber a realidade objetiva e subjetiva simultaneamente, ficando a consciência com o ônus de decidir qual seria a melhor orientação.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

São os pequenos detalhes que fazem as grandes diferenças, porque se você presta atenção a esses e os trata com cuidado e carinho, você verá que o grande desenho do destino vai se mostrando sem grande esforço. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Viver bem é o melhor destino possível e, também, a melhor maneira de demonstrar a essas pessoas que em algum momento ofenderam sua alma que você não as valoriza, mas que continua em frente apesar delas. Viver bem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Finalize tudo que está em andamento, porque só assim conseguirá engatar nos projetos novos que entusiasmam sua alma. Você não perderá tempo remexendo naquilo que foi protelado ao futuro, porque o futuro é agora.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas especulam e teorizam demais, e assim anda o mundo, cheio de desinformação. Você procure verificar todas as questões que circularem, principalmente essas que evocam emoções muito intensas. É por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para sua alma se sentir tão segura quanto pretende, não é necessário dispor de recursos extraordinários, apenas utilizar com sabedoria os que se encontram disponíveis. Está tudo ao alcance de sua mão.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, não deixe para amanhã absolutamente nada, porque se deixar levar pela preguiça ou pela ideia de que haveria tempo de sobra para tudo, a janela de oportunidade se perderá.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Um pouco de distância seria prudente, para sua alma enxergar o cenário com amplitude e, assim, considerar tudo que acontece com mais sabedoria. Não se preocupe, nada é tão urgente assim, tome seu tempo para tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

De uma maneira ou de outra, todo mundo precisa de alguém, de uma mão amiga, de uma ajuda no momento em que os próprios recursos ficam curtos para dar conta do recado. É assim que nossa humanidade é, não adianta negar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O que você puder fazer contando apenas com sua força e recursos particulares, é o que seria mais adequado para esta parte do caminho. Esgote suas forças antes de pedir ajuda, isso vai ser melhor para todos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Um cenário muito mais amplo do que o imaginado se abre à sua frente, e por enquanto isso serve somente para sua imaginação voar longe. Os sonhos sempre virão antes de qualquer tipo de realização humana.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ao menor sinal de suspeita, em vez de se deixar levar pelas emoções do momento, procure se conter e investigar tudo que seja pertinente, porque provavelmente você chegará a conclusão de não haver nada por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Considerar com atenção o que as pessoas dizem e opinam não irá atrasar seus planos, ao contrário, enriquecerá seu caminho com ingredientes que, talvez, sua alma não tinha em conta antes de conversar com elas.