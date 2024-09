Luan Pereira comemora topo do Spotify com faixa ‘Saveiro’ - (crédito: TMJBrazil)

No último sábado (31), o cantor Luan Pereira comemorou o primeiro lugar da faixa Saveiro na playlist Top 50 Brasil no Spotify.

“Deus disse: o choro dura uma noite mas alegria ela vem pela manhã TOP 1 Saveiro!!!! Obrigado Deus”, celebrou.

Vale lembrar que ele gravou a música com a dupla Kaique e Felipe e foi lançada no último dia 25 de julho nas plataformas digitais.

Luan postou um vídeo emocionado, citando os problemas recentes de saúde que teve há cerca de duas semanas, quando deixou a apresentação em Barretos antes do final e precisou cancelar os shows dos dias seguintes para se recuperar.

No último domingo (1), o cantor compartilhou nas redes sociais um vídeo onde aparece fazendo uma tatuagem no braço direito para celebrar seu quinto Top 1 na plataforma.

“Saveiro #1”, tatuou o ícone do agronejo.

Vale destacar que Luan chegou na Som Livre em dezembro de 2023.

“O sonho de todo cantor – especialmente sertanejo – e amante de música é estar na Som Livre. E desde que estavam havendo as negociações, a gravadora sempre deixou muito claro que nunca ia mudar o meu jeito de trabalhar”, afirmou.

Dennis lança clipe de ‘F1000’, sua parceria com Luan Pereira

A mais recente colaboração entre Dennis e Luan Pereira revela uma fusão cativante de funk e agronejo, resultando na faixa F1000, que já acumulou um número expressivo de streams nas plataformas digitais pela Sony Music e agora chega ao YouTube. O videoclipe, lançado na última quinta-feira (29), já pode ser conferido no canal oficial do DJ e produtor.

Dirigido por Ygor de Oliveira, o audiovisual capta a essência da vida rural e urbana, mostrando os artistas na estrada, cada um dirigindo sua icônica Ford F1000. Essa caminhonete é um verdadeiro símbolo do interior dos anos 1980 e é a protagonista da história, que conta nas linhas da música, um encontro amoroso.

Ygor comenta: “Este videoclipe é uma celebração da cultura sertaneja e do amor, trazendo uma sensação de nostalgia e modernidade”.

Dennis é uma dos mais conhecidas do cenário da música eletrônica e funk brasileiro, com uma carreira que se estende por mais de 25 anos, marcado por hits e performances, que proporcionam ao público, experiências únicas. Agora, o artista se prepara para a estreia no Rock in Rio, marcada para 14 de setembro, no Palco Favela, prometendo mais uma apresentação inesquecível.

Confira:

