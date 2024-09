Simone Mendes compara rotina da carreira com prisão ao falar de depressão

A cantora Simone Mendes comentou sobre saúde mental e comparou a rotina pesada da carreira com uma prisão, durante entrevista na Expoclaudio em Minas Gerais.

“Vivemos numa prisão sem grades. A nossa cadeia é o quarto e o camarim. Eu falo que a minha produtora é a minha carcereira. Ela me tranca dentro do quarto [de hotel]. Você não pode circular no hotel, se não tira o encanto das pessoas. Depois vou para o camburão, que vai me levar para o lugar do show. Depois, volto para o camburão e para a prisão. No palco, vejo a multidão e me alegro um pouco, que é quando eu tomo o banho de sol“, disse, em conversa com o canal Conceito Sertanejo, do YouTube.

“Não tem coisa melhor do que voltar para casa e ter um colo. Quando você está cercado disso [amor dos familiares], se torna mais fácil. Não que seja fácil, é muito difícil. O sucesso é muito louco, a gente quer muito, mas quando ele chega, tira tantas coisas boas da nossa vida. A privacidade, a vontade de estar com as pessoas que a gente ama.”, afirmou.

A postagem no Instagram repercutiu com os comentários de outras cantoras como Paula Fernandes e Paula Mattos.

“É sobre isso! Quando os artistas comentam sobre a rotina da estrada, muitas vezes são criticados e questionados: “Não era isso que você queria?”. Escolhemos uma carreira linda, cheia de luz, de magia, sonho e encanto, porém, por trás do artista existe um ser humano, que por sua escolha, é privado de coisas essenciais, e tudo bem, faz parte”, escreveu Paula Fernandes.

“Exatamente, só falou verdades, todo meu respeito e admiração por vc! O que ela está dizendo, é sobre a vida corrida de um artista na estrada viajando de um lado para o outro, e não reclamando”, concluiu Paula Mattos.

Simone deixou sua torcida para que Zé Neto se recupere logo.

“É difícil, eu torço muito para que todos eles se recuperem. É o maior dor do mundo para um familiar ver sofrendo. Eu tô torcendo porque precisamos de todos para que esse movimento [da música sertaneja] continue sendo essa potência nesse país“, finalizou.

Simone Mendes emplaca ‘Mulher F***’ no TOP 50 do Spotify Brasil

A cantora Simone Mendes possui oficialmente mais um sucesso em sua extensa cartela de hits. Trata-se do single Mulher F*** chegou ao TOP 50 da parada nacional do Spotify, e se destacou na posição 43 em 22 de julho, em uma subida crescente desde o lançamento, no último dia 12. Foram mais de 420 mil reproduções nas últimas 24 horas.

Mulher F***, que faz parte do volume 2 do projeto Cantando Sua História, registra um ótimo desempenho tanto nas plataformas de streaming quanto nas redes sociais.

Desde o lançamento, a faixa viralizou e inspirou mais de 35 mil criações no TikTok, com uma média impressionante de mais de 3 mil novas criações por dia. No Instagram, o áudio oficial está em alta, acumulando mais de 12 mil reels criados.

A música aborda em sua composição o respeito e valorização das mulheres, especialmente dentro de relacionamentos por aí. Atualmente com oito músicas no TOP 200 do Spotify Brasil, sendo três delas no TOP 50, Simone Mendes continua a consolidar sua posição como uma das cantoras mais influentes e respeitadas do cenário musical atual.