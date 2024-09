Show repaginado e novos arranjos: o que Xamã tem preparado para turnê

Em celebração ao seu sucesso tanto no rap quanto na atuação, Xamã está preparando uma turnê especial para o segundo semestre de 2024, trazendo um show totalmente repaginado. Conhecido por sua capacidade de reinventar-se e surpreender, o rapper carioca promete apresentações marcadas por novos arranjos e uma banda ao vivo que dará uma nova cara a seu repertório.

A turnê começa no dia 08 de novembro, no icônico Circo Voador, no Rio de Janeiro. Xamã também estará no Festival Imune, em Belo Horizonte, no dia 15 de novembro, seguido por um show na Concha Acústica, em Salvador, no dia 16. No dia 22 de novembro, ele sobe ao palco da Audio, em São Paulo.

O cantor continua sua jornada no Armazém 14, em Recife, no dia 6 de dezembro, encerrando a turnê no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, no dia 13 de dezembro. Antes de iniciar a série de shows, Xamã marcará presença no Rock in Rio, onde se apresentará no Palco Sunset no dia 21 de setembro, mostrando a versatilidade que tem conquistado público e crítica.

Além da música, 2024 tem sido um ano de destaque para Xamã na atuação. Sua estreia em novelas como Damião em Renascer e sua participação na série Justiça 2 no Globoplay reforçam sua multifacetada carreira. Não satisfeito apenas com esses sucessos, o rapper também lançará dois novos filmes: O Maníaco do Parque e Cinco Tipos de Medo.

Carreira de Xamã

Xamã iniciou sua carreira musical em 2016, destacando-se nas rimas. Desde então, lançou quatro álbuns: Pecado Capital (2018), O Iluminado (2019), Zodíaco (2020) e O Último Romântico Online (2023). No álbum Zodíaco, os títulos das faixas fazem referência aos signos do zodíaco, com Leão sendo o maior destaque em termos de visualizações, acumulando mais de 45 milhões no YouTube.

Esse álbum foi um grande sucesso tanto para Xamã quanto para sua gravadora, e contou com colaborações de artistas como Agnes Nunes, Luísa Sonza, Marília Mendonça, Gloria Groove, além de ter produções de Portugal no Beat, Neo Beats e DJ Gustah.

Seu primeiro grande sucesso foi a música Luxúria, que ultrapassou 80 milhões de visualizações no YouTube. A faixa, parte de seu álbum de estreia Pecado Capital, lançado em 2018, contou com a participação do rapper Matuê e foi produzida por Neo Beats, um parceiro constante na carreira de Xamã.

Outro marco na trajetória do rapper foi a música Malvadão 3, produzida por Gustah e Neo Beats, que alcançou o topo das paradas no Brasil e chegou à 48ª posição no ranking global do Spotify em 31 de dezembro de 2021. Xamã foi indicado ao prêmio de Melhor Flow Internacional no BET Hip Hop Awards, sendo o único brasileiro a concorrer na premiação, além de receber sete indicações no MTV Millennial Awards 2021.