Adele agradece fãs após encerrar residência em Munique

Nesta terça-feira (3), Adele postou um longo agradecimento aos fãs em suas redes sociais após encerrar a temporada de 10 shows de sua residência em Munique.

“Munique você foi incrível! Que experiência fenomenal. Estou verdadeiramente tocada pela demonstração genuína de amor e boa vontade sentida por cada pessoa que compareceu a cada show. Foram as melhores vibrações ao redor. Nunca vi nada parecido com esses shows, foi realmente espetacular, e estou muito honrada por ter sido convidada para fazê-los.”, afirmou.

“Espero que aqueles de vocês que vieram tenham se divertido no ‘Adele World’. Eu me diverti muito adicionando todos os toques pessoais e envolventes nisso”, acrescentou.

“Estou extremamente orgulhosa de toda a minha equipe e companheiros de equipe. Obrigada, como sempre, por me fazer parecer tão bem. Realmente não há sensação como estar na frente de pessoas que você nunca conheceu, cantando um monte de músicas que mudaram sua vida e que de alguma forma mudaram a deles também. É verdadeiramente notável e uma história extraordinária para poder contar.”, concluiu.

De acordo com a Billboard, cerca de 730 mil fãs se reuniram no local para assistir ao show de Adele nas 10 noites da residência.

Vale lembrar que a cantora de 36 anos revelou recentemente que está planejando fazer uma longa pausa depois que sua residência em Las Vegas terminar, no fim de novembro.

Vale destacar que a postagem foi acompanhada por um vídeo de sua performance e interação com os fãs, ao som de When We Were Young.

“Vou me lembrar desses shows para a eternidade e vou realmente mantê-los no fundo do meu coração para sempre”, finalizou.

Adele revela planos para quando terminar residência em Las Vegas

Adele está prestes a fazer uma longa pausa em sua carreira. Durante o último show de sua residência em Munique no sábado (31), a cantora britânica de 36 anos falou do seu plano de descansar depois que sua residência em Las Vegas terminar.

“Eu só preciso de um descanso. Passei os últimos sete anos construindo uma nova vida para mim e quero vivê-la agora. Quero viver a vida que venho construindo e sentirei muita falta de vocês”, disse.

Vale lembrar que a hitmaker se apresentou na cidade alemã por 10 noites. Sua residência Weekends With Adele em Las Vegas recomeça em outubro para mais 10 apresentações.

“Mas depois disso, não verei vocês por um tempo incrivelmente longo. E vou manter vocês com carinho em meu coração durante toda a minha pausa.”, afirmou.

Vale lembrar que Adele lançou o show Weekends With Adele em novembro de 2022. Ela disse que a residência de 100 shows ao vivo nos últimos dois anos a deixou com a sensação de que seu “tanque estava bastante vazio”.

Segundo a Billboard, a cantora não faz uma turnê mundial desde 20162 quando divulgou seu 25º álbum, adquiriu o hábito de reservar um tempo para si mesma entre os álbuns e as turnês. Esses períodos fora do olhar do público aumentaram ao longo do tempo, de três anos entre sua estreia em 2008, 19, e 21 de 2011, para quatro anos até seu disco 25 de 2015 e seis entre esse álbum e 30 de 2021.

Durante um de seus shows de seus shows em janeiro, Adele disse ao público: “Acho que não vou escrever um álbum por um bom tempo”.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adele (@adele)