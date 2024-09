Lady Gaga anuncia que o primeiro single de seu novo álbum será lançado em outubro

Lady Gaga apresentou aos seus fãs nesta terça-feira, 03, pelo seu perfil no Instagram, um pouco do que está por vir nos próximos meses. O grande destaque? O primeiro single do tão esperado LG7 está previsto para ser lançado em outubro! Embora os dados exatos ainda não tenham sido revelados, a expectativa já está mil entre os fãs da cantora.

Na publicação, Lady Gaga compartilhou uma foto de um papel com informações importantes sobre seus próximos passos. A imagem, em preto e branco, inclui o logo do hotel onde ela possivelmente está hospedada para sua participação no Festival de Veneza e descreve a agenda da cantora:

Agenda de Lady Gaga para o Festival de Veneza:

Terça-feira, 03 de setembro: Recepção de boas-vindas

Quarta-feira, 04 de setembro: Estreia mundial do FAD e coletiva de imprensa 18h20 CEST: Tapete Vermelho

Quinta-feira, 05 de setembro: Sessão de entrevistas europeias do FAD

Datas importantes:

04 de outubro: Estreia nos cinemas do filme “Joker: Folie à Deux“

XX de outubro: Lançamento do primeiro single do LG7

Para os que estão ansiosos pelo lançamento do álbum, é bom lembrar que Lady Gaga já lançou seis álbuns de estúdio, sendo o mais recente “Love for Sale“, de 2021. Agora, o LG7 está a caminho e promete trazer uma nova vibe da cantora, com um toque de rock, como a própria Lady Gaga já sugeriu com várias dicas nos últimos meses.

Relembre quais os álbuns já lançados pela cantora:

The Fame (2008)

This Way (2011)

ARTPOP (2013)

Joanne (2016)

Chromatica (2020)

Love for Sale (2021) – em parceria com Tony Bennett

Lady Gaga e Bruno Mars sacodem o Spotify Global com “Die With a Smile”

Lady Gaga e Bruno Mars estão celebrando enquanto a indústria da música se surpreende. A parceria inesperada entre a diva pop e o astro do funk, ‘Die With a Smile’, lançada em 15 de agosto, não apenas estreou no Top 10 do Spotify Global, mas também subiu três posições em um dos dias mais difíceis para qualquer hitmaker. Desafiando todas as previsões e quebrando a monotonia dos domingos, a faixa provou seu valor, superando expectativas e deixando muitos de boca aberta.

‘Die With a Smile’ entrou no Spotify com cerca de 4,8 milhões de reproduções no primeiro dia, alcançando a décima posição no ranking global. Não é todo dia que se vê dois gigantes da música fazendo uma estreia tão marcante. Contudo, como qualquer bom competidor, o segundo dia trouxe um desafio: uma queda de 10,89% nas reproduções, totalizando 4,3 milhões de plays. Não era o que os fãs esperavam, mas ainda assim, o suficiente para manter a faixa no Top 10.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis