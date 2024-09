Por que Louis Tomlinson é a estrela solo ignorada do One Direction - (crédito: TMJBrazil)

Quando o One Direction decidiu fazer uma pausa em 2015, muitos esperavam que seus membros encontrassem rapidamente o sucesso solo. Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Liam Payne todos começaram suas carreiras solo com um burburinho considerável.

No entanto, Louis Tomlinson, o que muitos consideravam o “coração” da banda, tomou um caminho muito diferente. Em vez de mergulhar de cabeça no estrelato, Tomlinson embarcou em uma jornada pessoal que revelaria tanto seus desafios quanto suas forças ocultas.

O início da carreira solo de Tomlinson foi marcado por uma tragédia pessoal profundamente dolorosa. Seu primeiro single, Just Hold On, uma colaboração com Steve Aoki, foi lançado em dezembro de 2016, poucos dias após a morte de sua mãe devido à leucemia.

Apesar do luto devastador, Tomlinson subiu ao palco do The X Factor para performar a música, um ato de bravura que deixou uma marca na indústria. No entanto, o sucesso comercial não foi tão imediato quanto o esperado. “Just Hold On” alcançou a modesta posição nº 52 nas paradas, e os seguintes singles Miss You e Back to You também não conseguiram impressionar como o esperado.



Apesar desses reveses iniciais, a jornada de Tomlinson não foi em vão. Após a saída da Epic Records, ele assinou com a Arista Records em 2019, começando uma nova fase em sua carreira.

O single Two of Us, uma homenagem tocante à sua mãe falecida, marcou uma mudança significativa. Em vez de seguir a fórmula pop típica, Tomlinson se aprofundou em temas mais pessoais e vulneráveis, oferecendo um vislumbre da sua verdadeira identidade.

Louis Tomlinson: Do drama à triunfo

A resiliência de Tomlinson foi mais uma vez testada com a tragédia adicional da perda de sua irmã, Fizzy, que faleceu de overdose acidental pouco depois do lançamento de Two of Us. Este luto acrescentou um peso adicional ao seu trabalho, mas também fortaleceu a conexão com seus fãs, que se mostraram solidários em um momento de necessidade.

Finalmente, Tomlinson encontrou sua voz e seu ritmo com o lançamento de Walls em janeiro de 2020. Apesar de ter recebido críticas mistas, o álbum mostrou a evolução do artista e seu comprometimento com uma visão mais autêntica da música pop-rock. Seu segundo álbum, Faith in the Future, lançado em 2022, solidificou ainda mais sua nova identidade. Com uma estreia sólida no Reino Unido e boas posições nos EUA, Tomlinson demonstrou que seu caminho estava longe de ser um fracasso.

O single Bigger Than Me reflete uma nova fase de autoaceitação e sinceridade. Tomlinson não apenas superou os desafios de sua carreira solo, mas também construiu uma base de fãs fiel e crescente. Sua trajetória prova que, embora o sucesso comercial nem sempre venha rapidamente, a autenticidade e a perseverança podem levar a uma realização duradoura.

Em resumo, enquanto os outros ex-membros do One Direction têm enfrentado seus próprios desafios e sucessos, Louis Tomlinson continua a trilhar seu caminho de forma única. A carreira solo de Tomlinson pode ter começado com obstáculos significativos, mas seu crescimento como artista e sua habilidade em criar música sincera e poderosa mostram que ele está finalmente recebendo o reconhecimento que merece.

